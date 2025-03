Internxt lancia i nuovi piani a vita con antivirus e VPN per sempre

L'azienda di cloud storage spagnola Internxt ha da poco lanciato i suoi nuovi piani a vita con antivirus e VPN per sempre. E per non farsi mancare nulla, ha inoltre confermato l'80% di sconto su tutti e tre i piani, che si differenziano soltanto per la quantità di spazio cloud a disposizione per archiviare in modo sicuro file e dati personali.

Oltre ai piani a vita, l'ultima offerta di Internxt comprende anche i piani di abbonamento annuali, con prezzi a partire da 2,50 euro al mese. L'unica differenza rispetto ai primi riguarda la prospettiva di abbonamento: in quelli a vita è sufficiente un pagamento unico per ottenere un determinato spazio cloud per sempre, mentre nei secondi si paga un tot all'anno.

I nuovi piani a vita Internxt

Le due nuove funzionalità incluse nei piani cloud a vita e annuali da Internxt sono Antivirus e VPN. Internxt Antivirus offre una protezione completa da malware, phishing e ransomware, al fine di mantenere sicuri i file conservati nello spazio cloud. Il nuovo strumento proprietario funziona su tutte le piattaforme desktop (Windows, Mac e Linux) ed effettua una scansione completa sia dei file che del sistema.

L'altra soluzione integrata nei vari piani cloud è la VPN criptata di Internxt. Quest'ultima permette di mantenere la navigazione privata e senza restrizioni sfruttando 5 differenti IP di Francia, Germania, Polonia, Canada e Regno Unito. In questo modo, quindi, gli utenti riceveranno una protezione extra da eventuali attacchi di rete e perdite di dati.

Detto ciò, passiamo ora al riepilogo dei prezzi scontati dei piani a vita Internxt:

1TB : 180 euro invece di 900 euro (piano Essential, 80% di sconto)

: invece di 900 euro (piano Essential, 80% di sconto) 3TB : 380 euro invece di 1.900 euro (piano Premium, 80% di sconto)

: invece di 1.900 euro (piano Premium, 80% di sconto) 5TB: 580 euro invece di 2.900 euro (piano Ultimate, 80% di sconto)

Maggiori dettagli sono consultabili premendo il bottone qui sotto.

