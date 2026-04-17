Internxt: la suite completa per la privacy digitale con l'85% di sconto

Nel mondo digitale di oggi, proteggere i propri dati è diventato fondamentale. Internxt si presenta come una delle alternative europee più interessanti ai grandi provider, offrendo una suite completa che include Drive, Antivirus, Cleaner, VPN, Meet, Mail e strumenti basati su AI. Il tutto con un forte focus su sicurezza, trasparenza e controllo totale dei dati. Graze all'offerta attuale che prevede uno sconto fino all’85%, Internxt rende accessibile una suite completa per la sicurezza digitale offrendo una scelta ideale per chi vuole proteggere i propri dati senza compromessi, mantenendo il pieno controllo della propria vita digitale.

Offerta con sconto fino all’85%

Attualmente Internxt propone una promozione con fino all’85% di sconto, che consente di accedere alla sua suite per la privacy a un prezzo molto competitivo. I piani sono disponibili sia in formula annuale sia lifetime, con un unico obiettivo: offrire spazio cloud sicuro e strumenti avanzati senza costi eccessivi. L’offerta include anche supporto clienti premium, una garanzia di rimborso di 30 giorni e un ecosistema completo pensato per coprire tutte le esigenze digitali.

Internxt Drive: cloud storage sicuro e crittografato

Il cuore della piattaforma è Internxt Drive, un servizio di cloud storage progettato per garantire la massima sicurezza. Tutti i file vengono protetti tramite crittografia end-to-end e post-quantica, rendendo impossibile l’accesso ai dati da parte di terze parti. A differenza di molti concorrenti, Internxt non archivia password né vende dati degli utenti. Solo l’utente ha accesso alle proprie informazioni, assicurando un livello di privacy superiore.

Una suite completa: sicurezza e produttività

Oltre al cloud storage, Internxt offre una gamma di strumenti integrati che rendono la piattaforma una vera suite all-in-one. L’Antivirus protegge i dispositivi da minacce digitali, mentre il Cleaner aiuta a ottimizzare lo spazio e migliorare le prestazioni. La VPN garantisce una navigazione anonima e sicura, mentre servizi come Meet e Mail offrono comunicazioni private e protette. L’integrazione dell’intelligenza artificiale aggiunge ulteriori funzionalità, rendendo la piattaforma ancora più versatile.

Open source e verificato indipendentemente

Uno degli aspetti più distintivi di Internxt è la trasparenza. Il codice è open source e disponibile su GitHub, permettendo a chiunque di verificarne la sicurezza. Inoltre, la piattaforma è stata sottoposta a controlli indipendenti da parte di aziende specializzate, garantendo standard elevati di protezione. La conformità al GDPR rafforza ulteriormente la fiducia degli utenti europei, sempre più attenti alla gestione dei propri dati personali. Per conoscere l' offerta completa di Internxt clicca qui.

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