Internxt, la promo estiva fa sbiancare tutti: solo 26€ pr 2TB di cloud

Assicurati la protezione di tutti i tuoi file a un prezzo davvero conveniente: Internxt, uno tra i servizi cloud storage più affermati e sicuri, torna con una promozione estiva che fa impallidire tutte le altre. Uno sconto del ben 75% sul piano in abbonamento da 2 TB di spazio, che fa crollare il prezzo annuo a soli 26,98 euro: questa, infatti, sarà la cifra che pagherai per il primo anno.

Perché Internxt è la scelta giusta

Internxt si distingue dagli altri servizi di cloud storage per via dei suoi alti standard di sicurezza. Uno degli aspetti principali è l'utilizzo di crittografia zero-knowledge AES-256 che, combinata a server decentralizzati, rendono il cloud praticamente inaccessibile da esterni. Nemmeno Internxt potrà accedere ai tuoi file caricati.

Tutta questa tecnologia potrebbe spaventare i meno avvezzi, ma Internxt si pone come una piattaforma davvero semplice da utilizzare, alla portata di chiunque. D'altronde, semplice è anche il suo funzionamento: archivia foto, video, immagini, audio, documenti dal PC o direttamente dal tuo smartphone, condividili con altri utenti in tutta sicurezza, esegui backup e porta tutto sempre con te, grazie alla sincronizzazione automatica tra dispositivi.

Questa promozione lanciata da Internxt è un buon modo per ottenere un ottimo sconto su un piano di cloud storage piuttosto ampio, in grado di conservare un buon numero di file. Il prezzo, scontato, è di 26,98 euro per il primo anno di servizio, con un risparmio pari al 75% rispetto a quello di listino - ovvero 107,88 euro.

Trattandosi di un prezzo promozionale, al rinnovo il piano verrà rinnovato al prezzo standard. Tuttavia, potrai scegliere in qualsiasi momento se passare a una soluzione con costi e capacità inferiori - Internxt mette a disposizione anche un piano gratuito a 10 GB di spazio cloud - oppure se disattivare il proprio abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.