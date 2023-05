Internxt: il cloud crittografato gratuito fino a 10GB

Il cloud è sicuramente lo strumento perfetto per mettere al sicuro i propri dati personali, tra documenti di lavoro, contenuti multimediali e altro. È l'opzione sempre più comoda per chi non ha la possibilità di creare un sistema di archiviazione locale, come un NAS, dotato di una capacità sufficiente a contenere tutto. In questo caso, servizi come Internxt sono la scelta ideale per archiviare i propri dati personali, con il vantaggio di renderli accessibili ovunque.

Con Internxt sarà possibile scegliere tra piani mensili, annuali o a vita. Non mancherà la possibilità di sottoscrivere quello più adatto alle proprie esigenze, beneficiando sempre di una piattaforma sicura, veloce e che mette al centro la riservatezza degli utenti.

Internxt: il cloud per tutte le necessità

Scegliendo uno dei piani cloud Internxt, tutti i vostri dati saranno sempre al sicuro in server crittografati. Tutti file vengono sempre cifrati con crittografia end-to-end AES 256 bit già nei dispositivi, in modo che solo il proprietario abbia la possibilità di accedervi.

Non vengono inoltre memorizzati dati d'utilizzo dell'utente, come password o informazioni sui file caricati. Nessuno sarà a conoscenza del contenuto del vostro cloud e la vostra privacy sarà sempre garantita. Internxt è verificato in maniera indipendente da Securitum, una delle migliori società europee in ambito di certificazioni di sicurezza sulla penetrazione informatica.

Ma perché scegliere Internxt come servizio cloud per i propri dati? Innanzitutto perché garantisce velocità senza limiti, grazie a server basati in tutto il suolo europeo. Fornisce anche un'app molto facile e veloce da utilizzare, con un'interfaccia pulita che facilità le attività di lavoro.

Basterà poco per caricare i vostri dati e sincronizzarli con tutti i dispositivi collegati. Internxt è compatibile con tutte le piattaforme, incluso Linux! Collegate senza alcun limite qualsiasi dispositivo, tra notebook, smartphone o tablet, per avere sempre tutto a portata di mano.

Volete prima provare il servizio? Potete farlo aprendo un account gratuito da 10GB! Acquistando uno dei piani, ci sarà comunque la possibilità di chiedere un rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'abbonamento.

