Internxt: il cloud crittografato che ti regala 10 GB di spazio gratuito

Mettere al sicuro la tua privacy e proteggere foto, video e documenti diventa un'esperienza senza precedenti con Internxt. Accedi a una gamma completa di servizi cloud con crittografia end-to-end, i quali garantiscono la massima sicurezza dei tuoi dati personali. La registrazione ora offre un bonus di 10 GB di spazio di archiviazione gratuito.

Tra i servizi offerti da Internxt troviamo Internxt Drive, Photos, Send e altro ancora. La differenza cruciale rispetto alla concorrenza è la priorità assoluta data alla sicurezza, con misure progettate per prevenire violazioni dei tuoi dati archiviati.

Internxt: impegno totale per la sicurezza

Internxt garantisce la massima privacy: nessuna memorizzazione di password o altri dati dell'utente. I file sono frammentati e crittografati end-to-end prima di lasciare il dispositivo, assicurando che solo tu possa accedervi grazie alla crittografia zero-knowledge AES-256.

La prova della solidità di Internxt si trova nel codice sorgente pubblico su GitHub, accessibile a tutti per esaminarlo, controllarlo e verificarlo personalmente. La conformità al GDPR e la verifica indipendente in Europa rafforzano ulteriormente la credibilità della piattaforma.

Internxt può essere installato su tutte le piattaforme, tra cui Linux. Puoi caricare le tue foto e i tuoi file tramite app per dispositivi web, mobile e desktop, che sono state progettate per ottimizzare lo spazio di archiviazione crittografato. Potrai anche accedere da qualsiasi dispositivo e quando vuoi grazie alla sincronizzazione istantanea.

Si ti registri subito a Internxt, potrai ottenere fino a 10 GB gratuitamente: 2 GB sono inclusi subito dopo aver creato l’account, espandibili fino a un massimo di 10 GB soddisfacendo specifici requisiti. In alternativa, scegli tra i convenienti piani in abbonamento per accedere a più spazio di archiviazione.

