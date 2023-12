Internxt: il cloud che garantisce la tua privacy, ora scontato del 50%

Se affronti costanti minacce online, Internxt potrebbe essere la soluzione che cerchi. Ti è mai passato per la testa di risolvere questo problema usando uno spazio cloud economico e sicuro? Oggi, avere un servizio di cloud storage è fondamentale per proteggersi dalle minacce presenti nel web.

Internxt offre livelli di sicurezza e riservatezza imbattibili per proteggere i tuoi file e, di conseguenza, la tua privacy.

Occasione imperdibile di Internxt: sconto del 50% su piani a vita!

Cogli l'opportunità di assicurarti uno spazio cloud sicuro oggi stesso, grazie a un'offerta a tempo limitato che garantisce uno sconto del 50% sui piani a vita da 2,5 o 10TB.

Approfitta della promo natalizia e acquista un piano a vita a un prezzo vantaggioso, assicurandoti privacy e sicurezza permanente. L'obiettivo di Internxt è chiaramente quello di consentirti di proteggere i tuoi file per sempre mediante un singolo pagamento.

Oggi parliamo di Internxt per un motivo evidente: cloud storage sicuro con una privacy ineguagliabile, poiché non conserva password o dati degli utenti.

Tutti i dati sono criptati end-to-end in transito e a riposo. In altre parole, i file degli utenti sono crittografati prima di lasciare il dispositivo, e grazie alla crittografia AES-256 a conoscenza zero, solo l'utente ha accesso ai propri dati.

Attualmente, sono disponibili tre piani a vita con uno sconto del 50%: 2TB a soli 149 euro anziché 299, 5TB a 249 euro anziché 499 e 10TB a 499 euro anziché 999. Un'offerta davvero interessante, ma attenzione, è a tempo limitato. Non lasciarti scappare questa opportunità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.