Internxt, il cloud a vita con sconti fino all'85%

Sei alla ricerca di uno spazio cloud sicuro e capiente? Dovresti provare Internxt: i suoi piani a vita sono in sconto dell'85%.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 8 set 2025
I tuoi dati personali meritano un luogo sicuro, privato e riservato esclusivamente a te. Se cerchi una soluzione completa che unisca archiviazione, sicurezza online e strumenti di protezione della privacy, Internxt è certamente un'opzione da valutare.

In questo momento è possibile accedere a una promozione speciale con sconti fino all'80% sui piani a vita, a partire da 285€ una tantum, senza canoni ricorrenti. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche di Internxt.

Internxt: funzioni, vantaggi e piani disponibili

Internxt si presenta come una piattaforma all-in-one che integra diversi strumenti per la sicurezza digitale. Tra le funzionalità principali ci sono il cloud crittografato con tecnologia zero-knowledge, una VPN illimitata per navigare senza restrizioni da qualunque parte del mondo, un sistema di antivirus con backup automatico e ulteriori protezioni per la privacy come l’autenticazione a due fattori e il monitoraggio delle credenziali nel dark web.

La società ha sede in Europa, opera in conformità con il GDPR ed è completamente open-source, una scelta che garantisce massima trasparenza e controllo agli utenti, siano essi privati o aziende.

I piani disponibili sono tre:

  • Essenziali (1 TB) a 285€ invece di 1900€ una tantum, con cloud sicuro, VPN, antivirus e 2FA;
  • Premium (3 TB) a 435€ invece di 2900€, con VPN multi-localizzazione e strumenti avanzati per protezione e collaborazione;
  • Definitivo (5 TB) a 585€ invece di 3900€, che include tutte le funzionalità presenti e quelle future, come la mail cifrata e le videochiamate protette.

Internxt non prevede costi nascosti: non ci sono abbonamenti mensili, né pubblicità o vendita dei dati a terzi. In più, l'acquisto è senza rischi: è possibile usufruire di una garanzia di rimborso entro 30 giorni. Per ulteriori dettagli e per attivare l'offerta basta visitare il sito ufficiale.

