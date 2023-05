Internxt gratis: 10 GB per iniziare con il cloud crittografato

Internxt è il cloud storage crittografato pensato per la privacy. Non troverai un cloud più sicuro di così: grazie alla crittografia end-to-end lato client, ai server decentralizzati e alla sua natura open source, tutti i tuoi file saranno in una botte di ferro. Internxt offre a tutti i nuovi utenti l'opportunità di testarne funzionalità e sicurezza attraverso un piano gratuito fino a 10 GB: attivalo a costo zero qui.

Vantaggi di Internxt e come ottenere 10 GB gratis

Trattandosi di un cloud storage, l'obiettivo primario di Internxt è naturalmente quello di archiviare tutti i nostri dati: fotografie, video, documenti di lavoro, backup di smartphone e computer. Una delle caratteristiche della piattaforma è quella di sincronizzare automaticamente lo spazio cloud con tutti i tuoi dispositivi, così potrai sempre accedervi in qualsiasi momento - a condizione di avere una connessione Internet.

Possiamo riassumere Internxt in quattro punti principali:

Progettato per essere privato. La piattaforma non memorizza password o informazioni sensibili e ogni dato è sempre crittografato, in qualsiasi momento. In più, Internxt ti assicura il pieno controllo dei tuoi file, oltre a diverse opzioni di condivisione;

Sicurezza senza compromessi. I file caricati vengono frammentati e crittografati end-to-end prima ancora di uscire dal tuo dispositivo. In più, grazie alla crittografia zero-knowledge AES-256 sei sicuro di essere l'unico ad accedere a ciò che carichi nel cloud;

Open source e trasparente. Il codice sorgente di Internxt è pubblico e consultabile su GitHub per essere revisionato, controllato e verificato da chiunque e in qualsiasi momento. La piattaforma è inoltre conforme al GDPR e sicuro al 100%, verificato e certificato in modo indipendente da Securitum, società di penetration testing leader in Europa;

Velocità senza limiti. Il servizio offerto dalla piattaforma è ottimizzato e basato su server veloci, sparsi per tutta l'Unione Europea. In più, il cloud è ottimizzato per agevolare l'utilizzo il più possibile grazie a un'interfaccia pulita e lineare.

Internxt è disponibile per tutte le piattaforme, incluso Linux. Sincronizza file, fotografie, video, tutti i tuoi dati più importanti, che tu sia da smartphone, tablet, PC o browser. Ottieni fino a 10 GB gratis: è il modo migliore per verificare il livello di privacy offerto dalla piattaforma. Crea un account gratuito e ricevi subito 2 GB, che potrai successivamente espandere fino a 10 GB tramite un programma referral.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.