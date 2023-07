Internxt: fino al 75% di sconto sul cloud da 2TB!

Non lasciatevi sfuggire il 75% di sconto sul cloud da 2TB offerto da Internxt. Un piano annuale dal prezzo di soli 26,98€ che consente di avere un ampio spazio dove poter archiviare in tutta sicurezza file personali e contenuti multimediali.

Internxt: una piattaforma sicura e veloce per i vostri file

Il cloud offerto da Internxt è privato e sicuro, pensato per restituire agli utenti il controllo totale sui file caricati. Per questo motivo non raccoglie alcun dato d'uso da parte dell'utente e utilizza le tecnologie di cifratura più avanzate, garantendo il solo accesso al proprietario.

Ogni file è crittografato non appena esce dai dispositivi con cifratura AES a 256-bit. Il servizio è inoltre verificato in maniera indipendente da una delle principali società europee in ambito di sicurezza informatica.

Con Internxt i vostri file saranno disponibili ovunque al massimo della velocità, grazie a server distribuiti in tutta europa in grado di garantire il massimo delle prestazioni con ogni connessione. Le app sono inoltre pensate per agevolare i flussi di lavoro e facilitare il caricamento online dei file, senza rinunciare alla sicurezza.

Tutti i dati memorizzati sono protetti dalla ridondanza integrata, con cui vengono eseguite delle copie su tutti i server presenti in europa, rendendo quasi impossibili delle perdite accidentali. Se avete delle foto, verranno caricate in automatico in una galleria multimediale apposita, in modo da poter essere visualizzate ovunque e quando volete.

È anche possibile inviare file tramite crittografia end-to-end, per condividere in sicurezza e velocemente immagini o video di grandi dimensioni senza alcuna preoccupazione con chiunque, in totale riservatezza.

Internxt è compatibile con Windows, Android, MacOS, iOS e anche Linux. Ciò consente di utilizzarlo in una vasta gamma di dispositivi, sia fissi che mobili. È inoltre disponibile in maniera totalmente gratuita, attraverso un account da 10GB, che consente di provarne le funzionalità prima dell'acquisto.

