Internxt, fino a 10 TB di spazio cloud a vita al 50% di sconto

Per chi ha bisogno di tanto spazio di archiviazione ma non vuole spendere un capitale in abbonamenti, c'è Internxt: la piattaforma, grazie alla promozione a tempo limitato attiva, ti permette di ottenere uno sconto del 50% su tutti i piani a vita - che vanno da 2 TB a ben 10 TB.

A vita significa che il pagamento effettuato sarà una tantum e non dovrai più versare altri soldi per abbonamenti o costi nascosti. Internxt, inoltre, si distingue per essere una delle poche piattaforme cloud storage super sicure e open source, che sfrutta i migliori protocolli di crittografia per mantenere protetti i dati degli utenti.

Open-Source e trasparente: niente da nascondere

La peculiarità di Internxt risiede nella sua dedizione a proteggere te e i tuoi file più importanti. Nessun dato viene memorizzato, ma è piuttosto crittografato end-to-end zero knowledge AES-256 sia durante la memorizzazione che durante la trasmissione.

Internxt è open source e il suo codice sorgente è pubblico e visibile su GitHub. La piattaforma inoltre, oltre ad essere conforme al GDPR, è anche stata verificata e testata in ogni aspetto da Securitum, una delle principali società europee di penetration testing.

La piattaforma Internxt è disponibile su tutti i dispositivi e sistemi operativi e ti consente di sincronizzare file, foto e video con facilità utilizzando le app dedicate. Così potrai accedere al tuo spazio di archiviazione crittografato in qualsiasi momento e ovunque tu sia.

Per un periodo limitato, puoi ottenere tutti i piani a vita di Internxt al 50% di sconto. Quelli disponibili sono: 2 TB a 149,5 euro, 5 TB a 249,5 euro e 10 TB a 499,5 euro, tutti con una garanzia di rimborso entro 30 giorni. Un'opportunità unica per ottenere uno spazio di archiviazione cloud a vita, senza abbonamenti o costi nascosti, risparmiando.

