Internxt: sicurezza totale nel cloud con 87% di sconto

Contratti e backup professionali ormai vivono online e avere uno spazio di archiviazione sicuro sta diventando sempre più essenziale. Con Internxt Drive, il cloud storage diventa una vera suite per la privacy: archiviazione crittografata, VPN, antivirus, cleaner, Meet e ail in un unico ecosistema, oggi disponibile con 87% di sconto.

Cloud storage crittografato post-quantico

Internxt si distingue per un approccio radicale alla sicurezza. Tutti i file vengono protetti con crittografia end-to-end e post-quantica, un livello di protezione progettato per resistere anche alle minacce future legate al calcolo quantistico.

Grazie al modello zero-knowledge, solo l’utente possiede le chiavi di accesso: nessuna lettura dei dati, nessuna profilazione, nessuna vendita a terze parti. I file sono crittografati sia in transito sia a riposo, garantendo un controllo totale sulle informazioni. Inoltre, il codice è completamente open source e verificabile pubblicamente su GitHub, e la piattaforma è stata controllata da Securitum, tra le principali aziende europee di penetration testing.

Non solo Drive: una suite completa per la privacy

Oltre allo spazio di archiviazione, Internxt integra una serie di strumenti progettati per garantire una protezione digitale completa. La suite include un antivirus per difendere i dispositivi da minacce e malware, una VPN crittografata per navigare in modo sicuro e anonimo, e un cleaner pensato per ottimizzare le prestazioni del sistema. A questi si affiancano Meet, per videoconferenze private, e Mail, sviluppato con un’attenzione specifica alla riservatezza delle comunicazioni.

I piani in offerta con 87% di sconto

Attualmente è possibile accedere alla suite Internxt con un forte sconto, scegliendo tra diversi piani:

Essential – 1TB

247€ (anziché 1900€)

Include spazio crittografato, backup del computer, autenticazione a due fattori, condivisione protetta, VPN e antivirus.

Premium – 3TB

377€ (anziché 2900€)

Aggiunge versioning dei file, collaborazione avanzata e Cleaner.

Ultimate – 5TB

507€ (anziché 3900€)

Pensato per utenti professionali, include supporto premium, funzionalità CLI e WebDav, compatibilità NAS e Rclone, oltre a Meet e Mail (in arrivo).

Tutti i piani prevedono garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.