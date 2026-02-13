Internxt: sicurezza totale nel cloud con 87% di sconto

Contratti e backup professionali ormai vivono online e avere uno spazio di archiviazione sicuro sta diventando sempre più essenziale. Con Internxt Drive, il cloud storage diventa una vera suite per la privacy: archiviazione crittografata, VPN, antivirus, cleaner, Meet e ail in un unico ecosistema, oggi disponibile con 87% di sconto.
Cloud storage crittografato post-quantico
Internxt si distingue per un approccio radicale alla sicurezza. Tutti i file vengono protetti con crittografia end-to-end e post-quantica, un livello di protezione progettato per resistere anche alle minacce future legate al calcolo quantistico.
Grazie al modello zero-knowledge, solo l’utente possiede le chiavi di accesso: nessuna lettura dei dati, nessuna profilazione, nessuna vendita a terze parti. I file sono crittografati sia in transito sia a riposo, garantendo un controllo totale sulle informazioni. Inoltre, il codice è completamente open source e verificabile pubblicamente su GitHub, e la piattaforma è stata controllata da Securitum, tra le principali aziende europee di penetration testing.
Non solo Drive: una suite completa per la privacy
I piani in offerta con 87% di sconto
Attualmente è possibile accedere alla suite Internxt con un forte sconto, scegliendo tra diversi piani:
Essential – 1TB
247€ (anziché 1900€)
Include spazio crittografato, backup del computer, autenticazione a due fattori, condivisione protetta, VPN e antivirus.
Premium – 3TB
377€ (anziché 2900€)
Aggiunge versioning dei file, collaborazione avanzata e Cleaner.
Ultimate – 5TB
507€ (anziché 3900€)
Pensato per utenti professionali, include supporto premium, funzionalità CLI e WebDav, compatibilità NAS e Rclone, oltre a Meet e Mail (in arrivo).
Tutti i piani prevedono garanzia di rimborso di 30 giorni.
