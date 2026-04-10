Internxt costa meno: 85% di sconto sui piani a vita del servizio di cloud storage europeo

Gli utenti che stanno pensando all’attivazione di uno spazio cloud a vita più sicuro rispetto a quello precedente potrebbero essere interessati alla nuova offerta di Internxt, l’azienda di cloud storage con base in Spagna che propone piani a vita e un codice interamente open source, a tutto vantaggio della privacy dei suoi clienti. La promo in corso permette di risparmiare l’85% sul prezzo dei piani a vita, con prezzi a partire da 285 euro.

Ciascun piano include inoltre la crittografia post-quantistica e la crittografia a conoscenza zero, in aggiunta all’autenticazione a due fattori, la VPN crittografata e l’antivirus. Presenti inoltre un supporto clienti premium sempre disponibile e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto nell’eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento.

Una panoramica dei prezzi dei piani a vita di Internxt

L’iniziativa che prevede l’85% di sconto sui piani Lifetime di Internxt stravolge quelli che erano i prezzi di listino di ciascun piano. Ecco la situazione attuale:

Essential 1 TB a vita disponibile a 285 euro invece di 1.900 euro (pagamento unico)

invece di 1.900 euro (pagamento unico) Premium 3 TB a vita disponibile a 435 euro invece di 2.900 euro (pagamento unico)

invece di 2.900 euro (pagamento unico) Ultimate 5 TB a vita disponibile a 585 euro invece di 3.900 euro (pagamento unico)

Internxt si rivolge a tutti coloro che vogliono riprendere in mano il controllo della propria privacy. Infatti, al contrario dei servizi cloud tradizionali, i clienti Internxt sono i soli ad avere le chiavi dei propri dati crittografati, con la consapevolezza che l’azienda spagnola non archivi né venda i dati dei suoi utenti a terze parti.

Lo sconto dell’85% sui piani a vita del servizio di cloud storage europeo Internxt è valido per un periodo di tempo limitato. Per accedere alla promozione è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta raggiungibile tramite il pulsante posizionato qui sotto.

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