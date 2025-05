Internxt: cloud storage con crittografia post-quantistica in sconto 85%

Internxt, il servizio di archiviazione cloud avanzata, offre una protezione dei dati ai massimi livelli grazie alla crittografia post-quantistica e alla politica di conoscenza zero.

Attualmente, è possibile approfittare di un'eccezionale offerta da parte di Internxt, con uno sconto dell'85% sui nuovi piani a vita, che includono anche una VPN ultraveloce illimitata e un antivirus. I prezzi partono da 135€ per il piano da 1TB, con piani da 3TB a 285€ e da 5TB a 435, tutti con pagamento una tantum. Andiamo a scoprire tutte le funzionalità di questo tool.

I vantaggi di Internxt

Uno dei maggiori punti di forza di Internxt è la sua sicurezza: grazie alla crittografia avanzata, anche in caso di furto o violazione del dispositivo, i dati restano protetti. Questo è particolarmente importante per chi ha bisogno di conservare documenti sensibili, come file di lavoro riservati, in un ambiente sicuro.

A differenza di altri servizi cloud, Internxt si distingue per l'uso della crittografia post-quantistica e la gestione dei dati tramite la politica di conoscenza zero. Questi aspetti fanno di Internxt una scelta migliore rispetto ad altre soluzioni più comuni, garantendo che nessuno, nemmeno l'azienda stessa, possa accedere ai dati dell'utente.

Inoltre, la sede spagnola di Internxt, conforme al GDPR, assicura una protezione completa dei dati personali degli utenti, rispettando le normative europee sulla privacy. Questo aggiunge un ulteriore livello di fiducia per coloro che cercano una piattaforma sicura e affidabile per i propri file.

I piani a vita offerti da Internxt, oltre a garantire un risparmio notevole nel tempo, soddisfano anche le esigenze di archiviazione più elevate. Il piano da 5TB, ad esempio, rappresenta una soluzione ideale per chi ha necessità di uno spazio cloud ampio e durevole, tutto a un prezzo estremamente vantaggioso. Per attivare il piano più adatto alle tue esigenze basta andare sul sito ufficiale.

