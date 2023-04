L'archiviazione su cloud è uno strumento utile per conservare tutti i propri file personali, come documenti, software e contenuti multimediali. Il servizio è pensato peroprio per metterli al sicuro da una possibile perdita accidentale dei dati e renderli accessibili da ovunque e in un unico posto. Per molti, poi è altrettanto importante la riservatezza. E Internxt è un servizio che assicura la massima protezione attraverso un'archiviazione decentralizzata.

Internxt cloud: ecco cosa offre

La priorità principale del cloud di Internxt è la privacy dell'utente e la sicurezza dei dati. Tutti i suoi servizi sono pensati per garantire ciò, facendo uso di crittografia end-to-end AES 256-bit, in modo da permettere soltanto all'utente l'accesso e la lettura. Non vengono memorizzate informazioni come password d'accesso o altri dati relativi, assicurando al tempo stesso il pieno controllo dei file.

Ma c'è di più. Mettendo infatti a disposizione anche un client da cui gestire tutti i file archiviati sul cloud, Internxt è anche semplice e molto intuitivo da usare, in modo da agevolare al massimo la produttività. Non mancano funzionalità di condivisione delle cartelle, back-up e sincronizzazione automatica, consentendovi di avere a portata di mano i vostri file ovunque vi troviate. È inoltre possibile salvare i propri contenuti multimediali, tra cui foto e video, all'interno di una galleria dedicata online. In questo modo, potrete accedervi quando volete dal vostro telefono, portatile o altro dispositivo.

Sta a voi scegliere se far uso del servizio tramite browser, trascinando nella finestra i file da archiviare, oppure installare il client disponibile come applicazione anche per Android e iOS, oltre che per Windows e MacOS. L'azienda ha inoltre da poco reso disponibile i suoi applicativi anche in italiano. Si può creare un account gratuito con 10GB, mentre se si hanno necessità professionali, è possibile ottenere con l'offerta attuale ben 2TB di spazio scontati dell'80% sul prezzo finale, il che è sicuramente un'occasione da non perdere.

