Internxt, cloud crittografato in super offerta: 2TB a soli 10€

Creato nel 2020 come un servizio di cloud storage open source e zero-knowledge, Internxt è una novità rivoluzionaria che promette di diventare il must-have del 2023 per chiunque sia seriamente preoccupato per la sicurezza e la privacy dei propri dati.

Immagina di poter archiviare i tuoi file con la certezza che nessuno, nemmeno gli stessi sviluppatori di Internxt, possa accedervi o visualizzarli. Questo è possibile grazie alla tecnologia zero-knowledge che garantisce la massima protezione dei tuoi dati. Inoltre, Internxt utilizza server decentralizzati, il che significa che i tuoi file non sono conservati in un unico luogo, rendendo praticamente impossibile qualsiasi tentativo di hacking o violazione della privacy.

Ma quanto costa tutta questa sicurezza? Grazie alla promozione a tempo limitato in corso, potrai ottenere ben 2 TB di spazio cloud a solo 10,79 euro per il primo anno. Un'offerta davvero conveniente, che ti permette di risparmiare ben il 90% rispetto al prezzo di listino, pari - altrimenti - a 107,88 euro.

Internxt, scopri cosa includono i piani

Internxt è uno tra i pochi cloud storage che mette al primo posto la tua privacy e la completa sicurezza dei tuoi dati. Ma non sono le uniche ragioni per cui dovresti scegliere Internxt. La piattaforma è anche estremamente semplice da usare, dotato di un sito web e un'applicazione user-friendly che ti permettono di archiviare, condividere, sincronizzare e criptare i tuoi dati senza bisogno di alcuna competenza particolare.

Grazie alla sua gamma di funzionalità, Internxt è in grado di soddisfare ogni tua esigenza di archiviazione dati: si va dalla condivisione file e cartelle al backup, fino alla sincronizzazione automatica tra dispositivi.

Puoi scegliere se caricare i tuoi file da PC tramite Internxt web, semplicemente trascinandoli e rilasciandoli direttamente nella finestra del browser, oppure se installare l'applicazione per smartphone, disponibile sia per Android che per iOS.

Grazie alla nuova promozione in corso, avrai accesso completo a ben 2 TB di spazio cloud sicuro e protetto per soli 10 euro. Lo sconto, pari al 90%, viene applicato soltanto per il primo anno intero di servizio. Passati dodici mesi, il tuo account verrà rinnovato al prezzo standard. Potrai tuttavia contattare l'assistenza in qualsiasi momento per cancellare il tuo abbonamento e sceglierne uno inferiore o quello gratuito, che mette a disposizione 10 GB di spazio. L'offerta è a tempo limitato: approfittane prima che scada.

