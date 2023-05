Internxt: approfitta dell'80% di sconto sul piano da 2TB

Tanti file, tra documenti, foto e video, e non sapere più dove archiviarli. È una situazione comune tra gli utenti che decidono di tenere tutto in locale, non potendosi permettere sistemi NAS. La soluzione è un buon servizio di cloud, capiente ed economico, che al tempo stesso garantisca una sicurezza totale dei dati memorizzati.

Tutto questo potete averlo con Internxt, che sconta dell'80% ancora per pochi giorni il suo piano da 2TB, dal prezzo di soli 21,58€. Si tratta di un servizio dotato di tutte le funzionalità necessarie, nonché di accesso completo a tutti gli strumenti dedicati alla riservatezza degli utenti.

Internxt cloud: ancora pochi giorni per ottenere 2TB in sconto

Internxt è un servizo cloud completo, che mette al centro la vostra sicurezza. È progettato per essere privato e, al tempo stesso, facile da utilizzare da tutti i dispositivi. Acquistando uno dei piani disponibili è possibile beneficiare di:

Completa privacy: questo servizio di cloud non memorizza nulla della vostra attività, che si tratti della tipologia dei file caricati, degli accessi o della password. Ogni dato è crittografato non appena viene caricato, e anche mentre è in fase di trasferimento. Voi siete i proprietari e avete il pieno controllo dei vostri file.

questo servizio di cloud non memorizza nulla della vostra attività, che si tratti della tipologia dei file caricati, degli accessi o della password. Ogni dato è crittografato non appena viene caricato, e anche mentre è in fase di trasferimento. Voi siete i proprietari e avete il pieno controllo dei vostri file. Sicurezza di alto livello: già prima del caricamento, tutti i file vengono sottoposti a criptazione di tipo end-to-end. La cifratura AES 256-bit garantisce che soltanto voi sarete gli unici a poter avere accesso ai vostri dati.

già prima del caricamento, tutti i file vengono sottoposti a criptazione di tipo end-to-end. La cifratura AES 256-bit garantisce che soltanto voi sarete gli unici a poter avere accesso ai vostri dati. Esperienza fluida e pratica: l'app di Interxt è disponibile in tutti gli ecosistemi più diffusi (incluso Linux!). Basteranno pochi clic, o pochi tocchi, per effettuare il caricamento o la sincronizzazione dei file memorizzati sul dispositivo locale, che si tratti di PC, smartphone o tablet.

l'app di Interxt è disponibile in tutti gli ecosistemi più diffusi (incluso Linux!). Basteranno pochi clic, o pochi tocchi, per effettuare il caricamento o la sincronizzazione dei file memorizzati sul dispositivo locale, che si tratti di PC, smartphone o tablet. Servizio verificato in maniera indipendente: il cloud è stato verificato in modo totalmente indipendente da Securitum, una società europea che esegue test di penetrazione informatica.

E se non siete sicuri? Potete aprire un account gratuito da 10GB e provare tutte le funzionalità senza alcun costo! Approfittate ora dello sconto, prima che scada tra pochi giorni.

