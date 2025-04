Internxt: archiviazione a vita, compreso antivirus e VPN, al 70% di sconto

Internxt, il famoso provider europeo per le migliori soluzioni cloud sicure, ha appena lanciato una promozione imperdibile: fino al 70% di sconto su tutti i suoi piani a vita, con pagamento unico. Una soluzione definitiva e risolutiva non solo per uno spazio di archiviazione fino a 5TB, ma anche per una sicurezza certificata di tutti i propri dati digitali.

Oltre all'archiviazione otterrai, in tutti i piani, un potente antivirus e una VPN per una protezione integrata mai vista prima d'ora. Una scelta permanente e senza costi ricorrenti, oggi con uno sconto davvero importante. Per non perdere l'occasione, visita il sito ufficiale di Internxt.

Molto più di un semplice cloud storage: scopri i piani a vita e le loro caratteristiche

Internxt si impegna per la protezione della privacy e per la sicurezza dei dati, utilizzando tecnologie di crittografia end-to-end e un'infrastruttura decentralizzata. In questo modo garantisce che solo l'utente possa accedere ai propri file, e inoltre offre servizi aggiuntivi come VPN e antivirus integrati, rendendo l'esperienza online ancora più sicura. Ma vediamo nel dettaglio le offerte per i piani a vita:

Essential a 270€ (-70%);

a 270€ (-70%); Premium a 570€ (-70%);

a 570€ (-70%); Definitivo (il più scelto dagli utenti) a 870€ (-70%);

Essential offre 1 TB di archiviazione, Premium ne offre 3TB e Definitivo 5TB. I vantaggi non si limitano allo spazio di archiviazione, poiché tutti i piani prevedono infatti:

Crittografia post-quantistica ;

; Protocollo a conoscenza zero ;

; Codice open-source ;

; Condivisione di file protetta da password ;

; Backup dei file ;

; Autenticazione a due fattori (2FA) ;

; Supporto CLI, WebDav e Rclone.

Scegliere un piano a vita significa investire una sola volta per ottenere un servizio continuo, senza preoccuparsi di rinnovi o aumenti di prezzo. Una soluzione furba per chi cerca stabilità, sicurezza, e controllo completo sui propri "beni" digitali. Approfitta di questi sconti e scopri ulteriori dettagli andando a visitare il sito ufficiale di Internxtoggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.