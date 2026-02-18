Internxt: 87% di sconto su piani cloud annuali o a vita fino a 5TB

Internxt è la piattaforma che ti aiuterà a mettere al sicuro i tuoi file più importanti nel cloud: alternativa etica e sicura ai giganti della Silicon Valley, puoi approfittare dell'offerta attuale con cui ricevere uno sconto dell'87% per assicurarti uno spazio cloud enorme con la possibilità di non dover pagare mai più un rinnovo. Proprio così, perché oltre alle solite soluzioni annuali puoi optare anche per dei piani a vita che resteranno tuoi per sempre senza costi ricorrenti.

A differenza di servizi concorrenti che richiedono un pagamento mensile, in questo caso puoi scegliere l'opzione a vita. Puoi acquistare uno spazio fino a 5TB una volta sola ed è tuo per sempre: considerando lo sconto attuale è davvero conveniente. In alternativa, puoi comunque scegliere delle soluzioni pagabili annualmente, anch'esse scontate dell'87%.

In entrambi i casi, la sicurezza garantita da Internxt è strutturale grazie a un'architettura a conoscenza zero che cripta i file sul tuo dispositivo ancora prima di caricarli nel cloud. In questo modo, nemmeno Internxt stessa può vedere, leggere o vendere i tuoi dati: tu sarai l'unico possessore della chiave che permette di accedervi.

Inoltre, con la crittografia AES-256 end-to-end potenziata da algoritmi resistenti ai computer quantistici è un sistema praticamente pronto per il futuro: i tuoi file vengono frammentati e distribuiti su una rete decentralizzata, rendendo impossibile per un eventuale malintenzionato di ricostruirli anche in caso di violazione di un server.

Il codice sorgente di Internxt è poi pubblico su GitHub, permettendo a chiunque di verificare che non ci siano backdoor. La sicurezza è stata peraltro certificata da audit indipendenti condotti da Securitum, leader europeo nel penetration testing. Con rispetto rigoroso del GDPR e con garanzia di rimborso di 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto, con Internxt sarà come avere una cassaforte digitale inespugnabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.