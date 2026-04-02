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Internxt: 85% di sconto per cloud crittografato e strumenti di sicurezza

Internxt offre cloud storage crittografato, VPN e antivirus in una suite privacy con 85% di sconto, puntando su sicurezza, trasparenza e controllo totale.
Internxt: 85% di sconto per cloud crittografato e strumenti di sicurezza
Internxt offre cloud storage crittografato, VPN e antivirus in una suite privacy con 85% di sconto, puntando su sicurezza, trasparenza e controllo totale.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 2 apr 2026
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Sempre più persone valutano servizi cloud che garantiscano non solo spazio, ma anche riservatezza e sicurezza. È proprio su questo punto che punta Internxt, una piattaforma che si presenta come una soluzione orientata alla privacy, alla sicurezza e alla trasparenza. Con uno sconto dell’85%, il servizio propone l’accesso a una suite completa che unisce cloud storage crittografato, antivirus, VPN e altri strumenti dedicati alla protezione della vita digitale. Un ecosistema in cui file, backup e dati personali restino sotto il controllo dell’utente, senza rinunciare a funzionalità avanzate.

Scopri l'offerta di Internxt

Cloud storage crittografato e sicurezza avanzata

Uno degli elementi centrali della proposta Internxt è il cloud storage con crittografia post-quantistica e crittografia a conoscenza zero. Questo significa che i file vengono protetti in modo che solo l’utente possa accedervi, senza che il provider possa leggere o utilizzare i dati archiviati. Le informazioni vengono crittografate sia in transito sia a riposo, con l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio di accessi non autorizzati o violazioni. In un contesto in cui la protezione dei dati è sempre più importante, questo tipo di approccio rappresenta uno punto di forza dell’offerta.

Non solo Drive: una suite completa per la privacy

Internxt non si limita allo spazio cloud. La piattaforma include infatti una serie di strumenti integrati che ampliano la protezione digitale. Oltre a Drive, sono presenti anche Antivirus, Cleaner, VPN, e nelle versioni più complete anche servizi come Meet, Mail e strumenti AI. Questo approccio rende il servizio interessante per chi cerca una soluzione più ampia rispetto al semplice cloud storage, con diversi strumenti riuniti in un unico ecosistema.

I piani disponibili con lo sconto dell’85%

L’offerta annuale parte dal piano Essential, che include 1 TB di spazio di archiviazione crittografato, backup del computer, autenticazione a due fattori, condivisione file protetta da password, VPN crittografata e antivirus. Il piano Premium sale a 3 TB, aggiungendo funzioni come collaborazione, versioning dei file e cleaner. Il piano Ultimate arriva a 5 TB e amplia ulteriormente la dotazione con funzioni aggiuntive, supporto premium e strumenti come Meet e Mail.

Tutti i piani prevedono uno sconto dell’85%, offrendo un'ottima occasione per chi vuole entrare nell’ecosistema Internxt con un costo promozionale rispetto al prezzo standard.

Open source, verificato e conforme al GDPR

Un altro elemento che caratterizza Internxt  è la trasparenza. La piattaforma è open source, permettendo così a chiunque di verificare il codice pubblicato su GitHub, e a questo si aggiunge la conformità al GDPR.  Per conoscere l'offerta completa di Internxt clicca qui.

 

 

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