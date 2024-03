Internxt: 2TB di storage cloud in SCONTO

I servizi cloud offrono un modo flessibile, scalabile ed economico per accedere a risorse informatiche di alto livello senza dover investire in infrastruttura hardware e software. Uno dei maggiori provider del settore è sicuramente Internxt che oggi, tra le altre proposte, offre ben 2TB di storage cloud scontati del 9% per un costo finale di 109,99€.

Con Internxt hai accesso a 2TB di storage cloud per un anno ad un prezzo scontatissimo

Internxt offre un servizio di archiviazione crittografata di 2 TB per un anno, garantendo la massima sicurezza dei tuoi preziosi dati digitali. Grazie alla crittografia dei file e delle cartelle, solo tu potrai accedere e gestire i tuoi documenti in modo sicuro e privato.

Inoltre, la condivisione dei file avviene in modo protetto e criptato, con la possibilità di impostare password per un'ulteriore protezione e controllo. Con questa soluzione, puoi accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo connesso a Internet, con la massima flessibilità e comodità nell'uso dei tuoi dati ovunque ti trovi.

Non solo puoi accedere ai tuoi dati da qualsiasi luogo, ma hai anche accesso a tutte le funzionalità del servizio, inclusa la possibilità di caricare file fino a 20 GB di dimensioni. Questo ti permette di gestire anche i file più grandi senza alcun problema.

La sicurezza dei tuoi dati è una priorità per Internxt. Per questo motivo, è presente un'opzione di autenticazione a due fattori (2FA). Inoltre, il team di supporto premium è sempre disponibile. Tra le altre cose, Internxt offre una garanzia di rimborso di 30 giorni. Inoltre è possibile creare un account totalmente gratuito con ben 10GB di storage a disposizione per provare e testare il servizio offerto.

Con Internxt, dunque, hai accesso a tutte queste funzionalità e soprattutto a 2TB di storage Cloud per un anno in sconto del 9% a 109,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.