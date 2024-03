Internxt: 200GB di cloud per un anno in maxi sconto

I servizi cloud sono una modalità di erogazione di risorse informatiche tramite internet. Queste risorse possono includere server, archiviazione, database ecc... nel caso di Internxt parliamo di ben 200GB di spazio d'archiviazione che per un intero anno viene proposto ad uno sconto del 23% e al prezzo finale di soli 45,99€.

Con Internxt hai 200GB di cloud ad un prezzo scontatissimo per un intero anno

Il servizio di archiviazione crittografata di Internxt offre un pacchetto completo per la gestione sicura dei tuoi dati. Con una capacità generosa di 200 GB, hai ampio spazio per conservare documenti, foto, video e altro ancora, tutto protetto da crittografia avanzata per garantire la massima sicurezza.

La condivisione crittografata di file e cartelle ti consente di condividere in modo sicuro i tuoi documenti sensibili con colleghi, amici o familiari. Solo le persone autorizzate possono accedere ai tuoi file, garantendo la privacy e la riservatezza delle tue informazioni. La condivisione protetta da password aggiunge, inoltre, un livello aggiuntivo di sicurezza, consentendoti di proteggere l'accesso ai tuoi file con una password.

Con questo servizio sarà possibile accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Che tu sia al lavoro, a casa o in viaggio, hai sempre accesso immediato ai tuoi dati. La possibilità di caricare file fino a 20 GB ti consente di gestire anche i documenti più grandi senza problemi. Che si tratti di presentazioni, video ad alta risoluzione o file di grandi dimensioni.

Per garantire un livello extra di sicurezza, viene offerta anche l'autenticazione a due fattori. Il supporto premium per i clienti garantisce che tu abbia sempre assistenza dedicata e tempestiva quando ne hai bisogno. Internxt, chiaramente, presenta anche altri livelli d'abbonamento e permette di creare un account totalmente gratuito con cui sarà possibile usufruire di 10GB di storage cloud.

Internxt offre ben 200GB di storage cloud al 23% di sconto e al prezzo finale di 45,99€, tutto valido per un intero anno.

