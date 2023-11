Internxt: 2 TB di spazio cloud a soli 9€ con l'offerta Black Friday

Si avvicina il Black Friday con i migliori sconti dell'anno. Anche Internxt, leader nel settore dello storage cloud sicuro, aderisce offrendo uno sconto incredibile del 91% sui suoi piani annuali. Spazio cloud cifrato, sicuro e a prova di occhi indiscreti, oltre che conveniente: cosa volere di più?

Internxt offre tre piani per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Il piano più conveniente, con uno sconto straordinario del 91%, è quello da 2 TB, ora disponibile a soli 9,71 euro per il primo anno anziché 107,88 euro.

Accedi a una suite di sicurezza imbattibile

Con l'acquisto di un piano annuale durante il Black Friday, avrai accesso alla suite completa di prodotti orientati alla privacy di Internxt, progettati per restituirti il controllo dei tuoi dati e proteggere i tuoi file importanti. L'abbonamento include:

Internxt Drive: effettua il backup sicuro e organizza le tue cartelle nel cloud con massima privacy

effettua il backup sicuro e organizza le tue cartelle nel cloud con massima privacy Internxt Photos: sincronizza automaticamente e proteggi i tuoi ricordi preferiti con la galleria fotografica basata su cloud e accedi in qualsiasi momento

sincronizza automaticamente e proteggi i tuoi ricordi preferiti con la galleria fotografica basata su cloud e accedi in qualsiasi momento Internxt Send: goditi sicurezza e privacy complete dal momento in cui premi "invia" con la piattaforma di trasferimento file criptata

Perché scegliere Internxt? Questo ottimo strumento offre una soluzione privacy progettata per tutti, oltre che semplice da utilizzate. Potente ma familiare, Internxt è lo storage cloud cifrato pensato per un uso quotidiano in ogni ambito della vita e della quotidianità.

Alcuni vantaggi chiave? Internxt non memorizza password o dati utente e tutti i tuoi dati sono criptati durante il trasferimento e quando sono archiviati con crittografia AES-256 a conoscenza zero. Il codice sorgente di Internxt è pubblico e visibile da tutti su GitHub; inoltre, la piattaforma è stata verificata in modo indipendente da una rinomata azienda europea, oltre che rispettare le regole GDPR.

Come ottenere lo sconto del Black Friday: collegati alla pagina della promozione, seleziona il tuo piano preferito e alla pagina di checkout. Internxt si occuperà di applicare lo sconto del 91% automaticamente per te.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.