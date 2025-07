Internet ultraveloce a 21,99€/mese: l'offerta Iliadbox in promo

Se stai pensando di cambiare offerta Internet per migliorare le prestazioni della tua rete domestica - e risparmiare nel tempo - Iliad ha una proposta che merita attenzione. L'operatore ha lanciato Iliadbox in sconto, ovvero una promozione sulla sua fibra FTTH con tecnologia Wi-Fi 7, al prezzo ridotto di 21,99€ al mese per sempre, invece dei canonici 25,99€.

Nessun vincolo, zero costi nascosti e un router di ultima generazione incluso: per approfittarne basta andare sul sito di Iliad.

Fibra fino a 5 Gbps, router Wi-Fi 7 e gestione avanzata della rete: scopri Iliadbox di Iliad

L'offerta Iliadbox Wi-Fi 7 si rivolge a chi vuole una connessione potente e stabile, in grado di sostenere lo streaming in alta definizione, le sessioni di gaming online, lo smart working e il download di file anche da più dispositivi contemporaneamente. A seconda della zona, si possono raggiungere fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (tecnologia EPON), oppure 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload (tecnologia GPON). Nelle aree bianche - le meno coperte - si arriva comunque fino a 1 Gbps in download.

Il router Wi-Fi 7 è incluso gratuitamente in comodato d'uso e può essere gestito facilmente tramite l'app Iliadbox Connect, che permette di tenere sotto controllo la rete domestica e modificarne le impostazioni in pochi tap.

Nel pacchetto sono comprese anche le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili italiani, oltre che verso oltre 60 Paesi internazionali. L'offerta si può attivare comodamente online: per ottenere lo sconto di 4€ al mese a tempo indeterminato, basta accedere alla propria area personale Fibra e confermare l'adesione. Un risparmio concreto, 48€ in meno all'anno, con la libertà tipica di Iliad.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.