Internet senza limiti anche all'estero con la eSIM di Saily

Se si ha la necessità di avere Internet illimitato all’estero durante un viaggio di lavoro o una vacanza, una delle soluzioni più convincenti è quella proposta dal fornitore di eSIM Saily, con prezzi a partire da 2,99 euro per le destinazioni più popolari, tra cui anche gli Stati Uniti.
Il servizio di eSIM per l’estero Saily nasce dai creatori di NordVPN, punto di riferimento a livello mondiale nel settore VPN. Ed è proprio questo un altro vantaggio significativo, dal momento che ogni piano eSIM include anche diversi servizi aggiuntivi come la posizione virtuale e il blocco degli annunci pubblicitari.
Ipotizziamo ora di avere bisogno di una eSIM per un viaggio negli Stati Uniti nel corso delle prossime settimane. Di seguito vi presentiamo una panoramica completa dei prezzi richiesti per i piani eSIM con Giga illimitati.
- 1 giorno di Giga illimitati al prezzo di 2,99 euro
- 2 giorni di Giga illimitati al prezzo di 6,99 euro
- 3 giorni di Giga illimitati al prezzo di 10,49 euro
- 4 giorni di Giga illimitati al prezzo di 13,49 euro
- 5 giorni di Giga illimitati al prezzo di 15,99 euro
- 6 giorni di Giga illimitati al prezzo di 19,49 euro
- 7 giorni di Giga illimitati al prezzo di 21,99 euro
- 8 giorni di Giga illimitati al prezzo di 24,99 euro
- 9 giorni di Giga illimitati al prezzo di 27,49 euro
- 10 giorni di Giga illimitati al prezzo di 30,49 euro
- 11 giorni di Giga illimitati al prezzo di 32,99 euro
- 12 giorni di Giga illimitati al prezzo di 35,49 euro
- 13 giorni di Giga illimitati al prezzo di 37,49 euro
- 14 giorni di Giga illimitati al prezzo di 38,99 euro
- 15 giorni di Giga illimitati al prezzo di 40,99 euro
- 21 giorni di Giga illimitati al prezzo di 52,49 euro
- 30 giorni di Giga illimitati al prezzo di 60,49 euro
Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto: