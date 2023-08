Internet più veloce con Aruba Fibra: la FTTH parte da soli 19€

La corsa alla connessione Internet veloce e affidabile per le case e le aziende è entrata in una nuova fase grazie all'innovativa offerta di Aruba. L'azienda leader nel settore, nota per la sua affidabilità e competitività, ha lanciato una serie di ottime promozioni sui piani di connessione in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), destinati sia ai privati che alle aziende. Le opportunità offerte da Aruba sono un vero e proprio vento di cambiamento nel panorama delle connessioni, con tariffe a partire da soli 19,89 euro al mese.

Offerte su misura per privati

Per i privati, Aruba ha pensato a due offerte distintive, entrambe ricche di vantaggi. La prima opzione è la "Fibra Aruba All-in", un pacchetto che comprende tutto ciò di cui hai bisogno: un router Wi-Fi di alta qualità, chiamate nazionali illimitate, indirizzo IPv6 statico e un servizio di assistenza chat disponibile 24 ore su 24. Questa offerta è disponibile a soli 19,89 euro al mese per i primi sei mesi.

Se preferisci una soluzione senza router e chiamate nazionali illimitate, c'è l'opzione "Fibra Aruba" a soli 22,47 euro al mese per i primi ventiquattro mesi, con la possibilità di aggiungere il router e le chiamate illimitate con un piccolo incremento mensile. In entrambi i casi, non ci saranno costi di attivazione o migrazione, rendendo l'offerta ancora più vantaggiosa per chi cerca un'esperienza di connessione senza interruzioni e con la massima flessibilità.

Un regalo per le aziende

Le aziende non sono state dimenticate: Aruba offre soluzioni pensate appositamente per loro, con una promozione che consente di risparmiare fino a 2.500 euro grazie al bonus Internet erogato dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico). Sono disponibili due opzioni: "Fibra Aruba PRO XL" e "Fibra Aruba PRO". Entrambe le offerte offrono un periodo iniziale a costo zero (IVA esclusa), trentasei mesi nel caso di "PRO XL" e diciotto mesi nel caso di "PRO".

Fibra Aruba PRO XL è una soluzione premium con velocità fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload, un router Wi-Fi 6, indirizzo IPv4 statico e chiamate nazionali illimitate. Non ci sono costi di attivazione o migrazione. Per chi desidera una soluzione più economica, c'è "Fibra Aruba PRO", che include un router Wi-Fi, chiamate nazionali illimitate e indirizzo IPv4 statico. Anche in questo caso, non ci saranno costi di attivazione o migrazione.

L'offerta di Aruba rappresenta un'opportunità unica per ottenere connessioni Internet ad alta velocità a prezzi convenienti. Tuttavia, ricordiamo che la promozione è a tempo limitato, quindi è importante cogliere al volo questa occasione di migliorare la propria esperienza di connessione.

