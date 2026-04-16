Internet in viaggio senza roaming con l'eSim di Saily

Con piani a partire da pochi dollari e attivazione immediata, Saily semplifica la connessione internet in viaggi offrendo una soluzione ideale per chi cerca praticità, risparmio e libertà di movimento senza pensieri. Progettata dai creatori di NordVPN Saily, offre un servizio eSIM pensato per chi viaggia e vuole restare connesso ovunque senza costi di roaming. L’offerta si basa su piani dati flessibili, attivabili in pochi minuti direttamente da smartphone, con copertura in oltre 200 destinazioni.

Prezzi convenienti per ogni destinazione

Uno dei punti di forza di Saily è il costo accessibile dei piani dati. I prezzi partono da circa 3,99 dollari per Paesi come Stati Uniti, Irlanda e Turchia, mentre destinazioni come il Regno Unito partono da 4,49 dollari. Per altre mete, come il Marocco o l’Egitto, i prezzi restano comunque competitivi, a partire rispettivamente da circa 6,99 e 5,99 dollari.

La possibilità di scegliere tra diversi piani, inclusi quelli regionali e globali, permette di adattare l’offerta alle proprie esigenze, sia per brevi viaggi che per soggiorni più lunghi.

Un’unica eSIM per tutto il mondo

Con Saily non è necessario acquistare una nuova SIM per ogni Paese. Una sola eSIM consente di aggiungere più destinazioni direttamente dall’app, semplificando notevolmente l’organizzazione dei viaggi: un vantaggio concreto rispetto alle SIM tradizionali, che richiedono sostituzioni fisiche e spesso costi aggiuntivi.

Attivazione immediata e utilizzo semplice

Il funzionamento è progettato per essere rapido e intuitivo. Dopo aver scelto il piano, basta scaricare l’app e installare la eSIM seguendo pochi passaggi. Il piano si attiva automaticamente all’arrivo a destinazione, senza configurazioni complicate. Questo approccio rende Saily particolarmente adatto anche a chi non ha grande dimestichezza con la tecnologia.

Più sicurezza e controllo dei dati

Essendo un servizio sviluppato da NordVPN, Saily integra anche funzionalità orientate alla sicurezza. Tra queste troviamo il blocco degli URL dannosi e sistemi di risparmio dati, come il blocco degli annunci. Inoltre, l’app invia notifiche quando si raggiunge l’80% del traffico disponibile, evitando consumi imprevisti.

Assistenza sempre disponibile

Un altro elemento distintivo è il supporto clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo è particolarmente utile durante i viaggi, quando eventuali problemi di connessione devono essere risolti rapidamente. Per conoscere l'offerta di Saily clicca qui.

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