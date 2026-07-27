Internet in vacanza senza roaming: scopri le eSIM Saily

Il grande cruccio dei viaggiatori moderni è capire come spostarsi e rimanere connessi a internet senza pagare le costose tariffe del roaming, nel nostro caso extra-europeo. Per rispondere a questa esigenza nasce Saily, il servizio di eSIM che è pensato per offrirti piani dati convenienti per ogni destinazione internazionale.

Saily ti mette a disposizione un catalogo che copre oltre 200 destinazioni con la possibilità di scegliere tra piani regionali e globali. Avrai un'unica eSIM valida per tutti i paesi: quindi ogni volta che cambierai nazione non dovrai installare e configurare un nuovo profilo, ma ti basterà aggiungere le nuove destinazioni direttamente tramite l'applicazione scegliendo il piano dati più adatto alle tue esigenze.

Per evitare di rimanere senza all'improvviso, Saily ti invierà un avvio tempestivo non appena avrai consumato l'80% del traffico dati a tua disposizione. Inoltre, avrai un eccellente team di supporto con un'assistenza clienti attiva via chat 24 ore su 24.

Iniziare è facile: ti basta selezionare la meta, acquistare il piano dati adatto al tuo viaggio e scaricare l'eSIM seguendo le istruzioni a schermo. Fatto questo non ti resterà che goderti la vacanza: la connessione è istantanea e si attiva in modo del tutto automatico nel momento esatto in cui atterri a destinazione oppure entro 30 giorni dalla data di acquisto.

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