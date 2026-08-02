Internet all'estero in estate con una eSIM? La promo di agosto di Saily è da cogliere al volo

In vista di un viaggio all'estero nel corso del mese di agosto 2026 è possibile puntare sulle eSIM di Saily, in modo da poter restare connessi con una spesa minima.

L'operatore, infatti, propone diverse promo che possono essere combinate per massimizzare i vantaggi.

Scegliendo un piano da almeno 10 GB, infatti, c'è un bonus in regalo (un mese di NordVPN, l'accesso al Fastrack oppure alle lounge aeroportuali).

In aggiunta troviamo il cashback del 3% in credito per acquisti futuri e uno sconto extra del 10% con il codice HDBLOG10 da aggiungere al momento del pagamento che garantisce un risparmio extra.

Per accedere subito alle offerte basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Saily. Le eSIM possono essere acquistate anche prima di partire ma bisogna attivarle entro 30 giorni (altrimenti si attivano in automatico).

Come attivare una nuova eSIM con Saily

La procedura da seguire per attivare una eSIM con Saily è la seguente:

accedere al sito ufficiale dell'operatore

tramite il motore di ricerca integrato in home page selezionare il paese per cui si ha bisogno di una nuova eSIM

consultare le offerte disponibili, tenendo conto di Giga inclusi, durata del piano e costo

completare l'acquistao della eSIM

seguire la procedura guidata per l'installazione della eSIM sul proprio smartphoen (è necessario avere uno smartphone compatibile)

attivare il piano eSIM (se non attivato, si attiverà in automatico 30 giorni dopo l'acquisto)

Per accedere subito alle proposte di Saily è sufficiente seguire il link qui di sotto. Basteranno pochi minuti per poter selezionare il piano desiderato e completarne l'attivazione. Gli sconti e le promozioni descritte in precedenza sono valide solo per un breve periodo di tempo e solo tramite l'attivazione attraverso il sito dell'operatore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.