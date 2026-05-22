Internet all'estero con le eSIM di Saily: 10% di sconto su tutti i piani, anche con Giga illimitati

In vista di un viaggio all'estero è utile attivare una eSIM, in modo da poter contare su Giga di traffico dati per restare connessi. La soluzione giusta per un servizio di questo tipo è rappresentata da Saily che propone diverse offerte dedicate ai viaggiatori che hanno bisogno di Internet all'estero.

Per scoprire tutte le offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Saily, accessibile tramite il box qui di sotto, da cui è poi possibile procedere con l'attivazione del piano desiderato.

Con il codice PUNTO10, da aggiungere al momento del check-out, è possibile ottenere uno sconto del 10% sul costo di acquisto della eSIM. Alcuni piani, inoltre, offrono oggi il 3% di cashback, in credito da utilizzare per l'acquisto di altre eSIM.

Come accedere alle offerte di Saily

Per accedere alle promozioni di Saily e acquistare una nuova eSIM per restare connessi all'estero è sufficiente seguire una procedura ben precisa.

Per prima cosa, è necessario visitare il sito ufficiale dell'operatore, accessibile tramite il box qui di sotto. Poi bisogna usare la barra di ricerca per cercare il Paese o la regione per cui si vuole acquistare una eSIM.

A questo punto sarà possibile navigare tra le offerte e scegliere il piano desiderato, considerando Giga inclusi, durata e costo. Sono disponibili anche soluzioni con Giga illimitati e possibilità di scegliere la durata, in base alla propria necessità.

Completato anche quest'ultimo passaggio, si può passare all'attivazione diretta del piano. Bisogna tenere in considerazione due cose: con il codice PUNTO10 è possibile ottenere il 10% di sconto sul costo del piano acquistato, mentre la SIM deve essere attivata entro 30 giorni dall'acquisto.

Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto e completare la procedura di attivazione.

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