Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Internet all'estero con le eSIM di Saily: 10% di sconto su tutti i piani, anche con Giga illimitati

Con Saily è possibile ottenere Internet all'estero grazie a una eSIM: ecco tutte le promo da attivare in questo momento.
Internet all'estero con le eSIM di Saily: 10% di sconto su tutti i piani, anche con Giga illimitati
Con Saily è possibile ottenere Internet all'estero grazie a una eSIM: ecco tutte le promo da attivare in questo momento.
Davide Raia
Pubblicato il 22 mag 2026
Link copiato negli appunti

In vista di un viaggio all'estero è utile attivare una eSIM, in modo da poter contare su Giga di traffico dati per restare connessi. La soluzione giusta per un servizio di questo tipo è rappresentata da Saily che propone diverse offerte dedicate ai viaggiatori che hanno bisogno di Internet all'estero.

Per scoprire tutte le offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Saily, accessibile tramite il box qui di sotto, da cui è poi possibile procedere con l'attivazione del piano desiderato.

Con il codice PUNTO10, da aggiungere al momento del check-out, è possibile ottenere uno sconto del 10% sul costo di acquisto della eSIM. Alcuni piani, inoltre, offrono oggi il 3% di cashback, in credito da utilizzare per l'acquisto di altre eSIM.

Accedi qui alle offerte di Saily

saily-esim-promo

Come accedere alle offerte di Saily

Per accedere alle promozioni di Saily e acquistare una nuova eSIM per restare connessi all'estero è sufficiente seguire una procedura ben precisa.

Per prima cosa, è necessario visitare il sito ufficiale dell'operatore, accessibile tramite il box qui di sotto. Poi bisogna usare la barra di ricerca per cercare il Paese o la regione per cui si vuole acquistare una eSIM.

A questo punto sarà possibile navigare tra le offerte e scegliere il piano desiderato, considerando Giga inclusi, durata e costo. Sono disponibili anche soluzioni con Giga illimitati e possibilità di scegliere la durata, in base alla propria necessità.

Completato anche quest'ultimo passaggio, si può passare all'attivazione diretta del piano. Bisogna tenere in considerazione due cose: con il codice PUNTO10 è possibile ottenere il 10% di sconto sul costo del piano acquistato, mentre la SIM deve essere attivata entro 30 giorni dall'acquisto. 

Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto e completare la procedura di attivazione.

Accedi qui alle offerte di Saily

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Luce e gas con Octopus: con il prezzo fisso oggi si risparmia, ecco l'offerta
Internet

Luce e gas con Octopus: con il prezzo fisso oggi si risparmia, ecco l'offerta
eSIM per l'Egitto affidabile ed economica con lo sconto esclusivo di Airalo
Internet

eSIM per l'Egitto affidabile ed economica con lo sconto esclusivo di Airalo
Offerte Very Mobile: tanti Giga in 5G da meno di 5 euro al mese, ecco le promo di oggi
Internet

Offerte Very Mobile: tanti Giga in 5G da meno di 5 euro al mese, ecco le promo di oggi
eSIM Stati Uniti con Giga illimitati: 10% di sconto sui piani Saily
Internet

eSIM Stati Uniti con Giga illimitati: 10% di sconto sui piani Saily