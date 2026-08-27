Internet all'estero con Holafly, ecco come scegliere l'eSIM giusta per restare connessi

Per avere Internet all'estero oggi basta attivare un piano eSIM prima di partire, senza dover fare i conti con le costose tariffe degli operatori italiani e senza dover acquistare una SIM appena arrivati a destinazione.

La soluzione giusta per l'acquisto di una eSIM per l'estero è rappresentata da Holafly, che propone numerose opzioni, con costi molto vantaggiosi e anche con la possibilità di ottenere piani con Internet illimitato.

In questo momento, inoltre, le offerte dell'operatore c'è la possibilità di ottenere uno sconto del 5% su tutti i piani. Lo sconto è disponibile per un breve periodo. Per accedere a tutte le offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Holafly e scegliere il piano desiderato.

Come accedere alle offerte di Holafly

La procedura da seguire per attivare un piano eSIM con Holafly è semplice e alla portata di tutti. Per prima cosa, è necessario accedere al sito ufficiale dell'operatore, accessibile tramite il box qui di sotto.

Dalla home page è possibile selezionare la meta del proprio viaggio e anche la data del proprio viaggio, in modo da selezionare le offerte disponibili.

Scorrendo verso il basso, invece, è possibile scegliere i piani globali o regionali e anche le soluzioni con Giga illimitati.

A questo punto, è possibile selezionare il piano desiderato e seguire la procedura guidata per l'attivazione della eSIM con Holafly.

Una volta completato l'acquisto, sarà sufficiente installare la eSIM nel proprio smartphone, seguendo le indicazioni fornite. Come detto, tutti i piani sono scontati del 5%.

Per poter usare una eSIM è sufficiente avere a disposizione uno smartphone compatibile con le SIM virtuali. Per accedere subito alle promo in corso basta premere sul box qui di sotto e seguire le indicazioni fornite in precedenza.

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