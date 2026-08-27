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Internet all'estero con Holafly, ecco come scegliere l'eSIM giusta per restare connessi

Per avere un piano eSIM da utilizzare per per poter sfruttare Internet all'estero è sufficiente accedere alle offerte di Holafly.
Internet all'estero con Holafly, ecco come scegliere l'eSIM giusta per restare connessi
Per avere un piano eSIM da utilizzare per per poter sfruttare Internet all'estero è sufficiente accedere alle offerte di Holafly.
Davide Raia
Pubblicato il 27 ago 2026
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Per avere Internet all'estero oggi basta attivare un piano eSIM prima di partire, senza dover fare i conti con le costose tariffe degli operatori italiani e senza dover acquistare una SIM appena arrivati a destinazione.

La soluzione giusta per l'acquisto di una eSIM per l'estero è rappresentata da Holafly, che propone numerose opzioni, con costi molto vantaggiosi e anche con la possibilità di ottenere piani con Internet illimitato.

In questo momento, inoltre, le offerte dell'operatore c'è la possibilità di ottenere uno sconto del 5% su tutti i piani. Lo sconto è disponibile per un breve periodo. Per accedere a tutte le offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Holafly e scegliere il piano desiderato.

Accedi qui alle offerte di Holafly

eSIM Egitto Holafly

Come accedere alle offerte di Holafly

La procedura da seguire per attivare un piano eSIM con Holafly è semplice e alla portata di tutti. Per prima cosa, è necessario accedere al sito ufficiale dell'operatore, accessibile tramite il box qui di sotto.

Dalla home page è possibile selezionare la meta del proprio viaggio e anche la data del proprio viaggio, in modo da selezionare le offerte disponibili.

Scorrendo verso il basso, invece, è possibile scegliere i piani globali o regionali e anche le soluzioni con Giga illimitati.

A questo punto, è possibile selezionare il piano desiderato e seguire la procedura guidata per l'attivazione della eSIM con Holafly.

Una volta completato l'acquisto, sarà sufficiente installare la eSIM nel proprio smartphone, seguendo le indicazioni fornite. Come detto, tutti i piani sono scontati del 5%.

Per poter usare una eSIM è sufficiente avere a disposizione uno smartphone compatibile con le SIM virtuali. Per accedere subito alle promo in corso basta premere sul box qui di sotto e seguire le indicazioni fornite in precedenza.

Accedi qui alle offerte di Holafly

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