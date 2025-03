Internet: 40 anni fa registrato il primo dominio web, ecco qual era

Nel marzo del 1985, esattamente 40 anni fa, veniva registrato il primo dominio web della storia: Symbolics.com. Questo evento segna una tappa fondamentale nella storia di Internet, avvenuta ben prima della nascita del World Wide Web, che si concretizzerà nel 1991 con la creazione di un sistema di accesso globale a contenuti online.

Il dominio fu registrato dalla Symbolics Computer Corporation, un'azienda statunitense che aveva sede a Cambridge, Massachusetts. La compagnia era specializzata nella creazione di computer e software, e il 15 marzo 1985 segnò il suo ingresso nella storia del web. Tuttavia, nel 2009, il dominio cambiò proprietario, venendo acquisito da Aron Meystedt, fondatore del sito Napkin.com. Oggi, la storia di Symbolics.com è raccontata su un sito web dedicato, che celebra questo importante capitolo dell'evoluzione tecnologica.

Oltre a essere il primo dominio web, Symbolics è famosa per aver sviluppato un software utilizzato nella realizzazione di alcune scene del film "Star Trek III: Alla ricerca di Spock", un'altra curiosità che la lega all'industria tecnologica e cinematografica.

Ora la diffusione dei domini web è in continua crescita

Nel 1985, l'era dei domini era agli albori. Solo altri cinque domini furono registrati lo stesso anno, segnando l'inizio di una lunga serie di acquisti di nomi web che sarebbero seguiti. A febbraio 1987, la Apple registrò il suo dominio, mentre la Microsoft non si unì al movimento fino al 1991. In Italia, il primo dominio con l’estensione ".it" fu registrato dal CNR il 1° gennaio 1988, segnando l'inizio della presenza ufficiale online dei siti italiani.

Per capire meglio come si è evoluto il web, bisogna ricordare che Arpanet, la rete precursore di Internet, fu creata nel 1969 dal Dipartimento della Difesa statunitense. Solo nel 1989, grazie al lavoro di Tim Berners-Lee, nacque il World Wide Web come lo conosciamo oggi, con il primo sito web online nel 1991.

Nel 2024, la diffusione dei domini web è in continua crescita, con quasi 1.600 estensioni disponibili. L’estensione più popolare rimane ".com", con 156,7 milioni di nomi di dominio registrati, a testimonianza della crescente importanza di Internet nella vita quotidiana. Il dominio Symbolics.com, registrato 40 anni fa, rimane simbolo di una rivoluzione che ha trasformato il mondo.