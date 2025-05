Come vedere gli Internazionali di Roma in diretta streaming dall'estero

Ci siamo: stanno per iniziare gli Internazionali di Roma con l'edizione 2025 che prenderà il via il prossimo 8 di maggio. Le finali, invece, sono in programma il 17 e il 18 maggio. Per guardare il torneo ci sono diverse opzioni.

La Rai trasmetterà alcune partite su Rai 2 e in streaming su Rai Play. Ci saranno poi le dirette su Sky Sport oltre che su NOW (per chi ha il Pass Sport) mentre Super Tennis garantirà una ricca copertura per il torneo femminile.

Per guardare gli Internazionali di Roma in streaming dall'estero ci sono varie opzioni. È possibile verificare se il torneo viene trasmesso da un'emittente locale anche se, in questo caso, potrebbe essere dato poco spazio ai tennisti italiani, soprattutto nei primi turni.

In alternativa, si può utilizzare una VPN, selezionando un server italiano per avviare la connessione, per accedere a Rai Play oppure a NOW, per chi ha già l'abbonamento al Pass Sport, ad esempio, e seguire i match in streaming.

La VPN giusta da scegliere è PrivateVPN. Il servizio in questione, infatti, è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,08 euro al mese andando a scegliere il piano di 36 mesi che include 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia "soddisfatti o rimborsati". L'offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di PrivateVPN, qui di sotto.

Il programma degli Internazionali di Roma 2025

Ufficialmente, gli Internazionali di Roma 2025 sono già iniziati con le pre-qualificazioni, che termineranno il prossimo 3 maggio. Successivamente sono in programma le sessioni di allenamento aperte al pubblico, fissate per il 4 e il 5 maggio, e le qualificazioni ufficiali, in scena il 6 e il 7 maggio. Il tabellone principale partirà, invece, il prossimo 8 maggio con le finali programmate per il 17 maggio (per il torneo femminile) e il 18 maggio (per il torneo maschile).

