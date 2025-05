Internazionali Roma 2025: i match di oggi e dove vederli in streaming

Gli Internazionali di Roma 2025 proseguono con i sedicesimi di finale. Uno degli appuntamenti più attesi del calendario tennistico mondiale sta entrando nel vivo, con migliori tennisti del mondo, uomini e donne, a contendersi l'ambito premio di questo Masters 1000.

Oggi, tra pomeriggio e sera, si giocano diversi match interessanti. Nelle prossime righe vi diamo conto del programma di questa domenica

Internazionali Roma 2025: le partite di oggi

Ecco nel dettaglio i match che si giocheranno oggi:

Uomini

Draper-Kopriva;

Vilius Gaubas-Zverev;

Moutet-Rune;

Passaro - Khachanov;

- Khachanov; Dere-Alcaraz.

Donne

Rybakina-Andreescu;

Navarro-Tauson;

Frech-Zheng;

Noskova-Andreeva.

Spiccano in particolare due partite, ovvero quella di Carlos Alcaraz, uno dei favoriti del torneo insieme a Sinner, ma anche e soprattutto quella del nostro Francesco Passaro, che si è qualificato ai sedicesimi battendo nel turno precedente un nome di rilevo come Dimitrov.

