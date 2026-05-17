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Internazionali di Roma: con NordVPN puoi vederli anche se sei all'estero

Scopri come vedere le finali degli Internazionali di Roma in diretta streaming dall’estero su TV8. Guida semplice per sbloccare lo streaming ovunque.
Internazionali di Roma: con NordVPN puoi vederli anche se sei all'estero
Scopri come vedere le finali degli Internazionali di Roma in diretta streaming dall’estero su TV8. Guida semplice per sbloccare lo streaming ovunque.
Roberta Bonori
Pubblicato il 17 mag 2026
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Seguire un grande evento sportivo mentre si è fuori dall’Italia può diventare complicato, soprattutto quando le piattaforme di streaming applicano blocchi geografici.La soluzione te la fornisce NordVPN, così potrai seguire le finali degli Internazionali di Roma anche se sei all'estero per lavoro o per divertimento.

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I tuoi show italiani preferiti anche quando ti trovi all'estero

Un servizio molto utilizzato è NordVPN, che consente di collegarsi a un server situato in Italia e ottenere così un indirizzo IP italiano. In questo modo, il sito di TV8 rileva la connessione come proveniente dall’Italia e permette di accedere alla diretta streaming delle finali degli Internazionali di Roma anche dall’estero. Come funziona in pratica?  In realtà è piuttosto semplice:

  • Si scarica l’app sul proprio dispositivo
  • Si effettua l’accesso al servizio
  • Si seleziona un server in Italia
  • Si apre il sito di TV8
  • Si avvia la diretta streaming delle finali degli Internazionali di Roma

Nel giro di pochi secondi la connessione risulta “virtualmente italiana”, consentendo la visione senza interruzioni. Oltre a sbloccare i contenuti streaming, NordVPN offre anche una serie di vantaggi legati alla sicurezza e alla navigazione quotidiana: protezione della privacy online, navigazione sicura anche su Wi-Fi pubblici, protezione dei dati personali e sensibili e accesso a contenuti con restrizioni geografiche. Attualmente sono disponibili promozioni sui piani a lungo termine, con prezzi che possono arrivare a partire da circa 3,39 euro al mese per gli abbonamenti pluriennali, spesso accompagnati da bonus aggiuntivi come eSIM dati per l’estero. Che tu sia in vacanza, in viaggio di lavoro o semplicemente fuori casa, non devi rinunciare alle emozioni del tennis italiano. Con NordVPN puoi accedere a TV8 dall’estero e seguire in diretta le finali degli Internazionali di Roma come se fossi seduto davanti alla TV di casa. Approfittane ora!

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