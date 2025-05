Internazionali d'Italia, Sinner-Navone: dove vederla in tv e streaming

Gli Internazionali d'Italia in corso a Roma si accendono questo weekend con la sfida Sinner-Navone, che segna il rientro ufficiale alle competizioni del numero uno al mondo. Il match, in programma sabato 9 maggio, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Proprio il pass Sport della piattaforma digitale è il miglior pacchetto oggi disponibile sul mercato per gli appassionati di tennis: al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, offre infatti l'accesso a tutto lo sport di Sky, inclusa l'intera stagione di tennis (dai tornei ATP e WTA agli Slam, oltre che la Coppa Davis e le Finals in calendario al termine della stagione).

Internazionali d'Italia, tutto pronto per il match Sinner-Navone

Ad oggi non ci sono precedenti tra Sinner e Navone, è noto però che il tennista argentino sia uno specialista della terra rossa, come ha già dimostrato nel primo turno eliminando l'azzurro Federico Cinà con un doppio 6-3, 6-3. I favori del pronostico sono tutti per Jannik, questo è chiaro, ma l'incognita sul reale stato di forma dell'altoaltesino in seguito allo stop di 3 mesi non è un elemento trascurabile, anzi.

Gli addetti ai lavori sono convinti che Sinner faticherà soprattutto all'inizio, quando dovrà essere bravo a ritrovare il prima possibile il ritmo partita senza concedere grosse occasioni ai suoi avversari. Qualora poi dovesse superare indenne i primi due turni, sempre stando all'opinione degli esperti, potrebbe prendere quello slancio necessario ad affrontare al meglio il resto del torneo, con ottime possibilità di arrivare fino in fondo.

Intanto, il primo ostacolo da superare sarà l'argentino Navone: appuntamento dunque a questo sabato, quando sul campo centrale Jannik Sinner affronterà il numero 99 del mondo.

