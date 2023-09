Interessi fino al 4,5% con il conto deposito Tinaba

Se avete intenzione di far crescere i risparmi con un buon tasso di interessi, potreste trovare l'occasione per farlo aprendo un conto deposito Tinaba, che offre fino al 4,5%. Non ha costi extra dovuti a tasse, come imposta di bollo e potete scegliere voi la durata del vincolo.

Sono disponibili 4 opzioni, ciascuna con differente tasso di maturazione, svincolabili in qualsiasi momento. Ma vediamo cosa offre nel dettaglio.

Cosa offre il conto deposito di Tinaba

Per aprire un conto deposito con Tinababasta un importo minimo di 1000€, dopodiché si potrà scegliere la durata del vincolo che va dai 6 ai 24 mesi con un tasso di interessi che può raggiungere un massimo del 4,5%. Se sorge la necessità di utilizzare il denaro, non è necessario attendere la fine del vincolo per utilizzarlo, grazie alla possibilità di svincolare i fondi.

Il conto è disponibile nei profili Start e Premium, che offrono opzioni di vincolo rispettivamente di 6, 12, 18 e 24 mesi. Scegliendo il profilo Start, si potra ottenere nell'ordine un interesse dell'1,80%, 2% e 2,50% , mentre il profilo premium parte da 3,50%, facendo crescere il tasso al 4,50% se si sceglie l'opzione di vincolo da 18 mesi.

Avere il conto deposito di Tinaba è molto semplice. La registrazione è gratuita e avviene in pochi minuti attraverso la pagina dedicata. In più è incluso un conto corrente gratuito totalmente digitale, che sarà attivato entro qualche ora dall'apertura del libretto.

L'app Tinaba è ricca di funzionalità ed è organizzata in sezioni apposite che vi permetteranno di pagare, risparmiare o investire, se volete. Tinaba è un servizio realizzato in collaborazione con Banca Profilo, che fornisce anche i servizi bancari e tutela i risparmi. Il conto deposito è infatti coperto fino a 100.000€ ed è anche possibile sottoscriverne più di uno.

Approfittate ora della promozione, valida fino al 16 ottobre, per far fruttare i vostri risparmi con un tasso di interesse conveniente!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.