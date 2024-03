Interessi al 5% annuo lordo: la promessa di ING ai nuovi clienti

La proposta di ING per i nuovi clienti è davvero vantaggiosa: Conto Corrente Arancio ora con una promozione che offre interessi al 5% annuo lordo. Questa iniziativa è pensata per chi desidera un conto corrente online funzionale e conveniente.

Interessi al 5% annuo lordo: il tuo guadagno sicuro con ING

Il Conto Corrente Arancio di ING è uno di quei conti che si sta distinguendo per la sua accessibilità e per i vantaggi che offre. Se opti per il Modulo Zero Vincoli, avrai canone, prelievi e bonifici gratuiti per i primi 12 mesi. La convenienza continua anche dopo il primo anno, ma devi accreditare lo stipendio o la pensione, oppure mostrare entrate mensili di almeno 1.000 euro. In caso contrario, il costo del canone è di soli 2 euro al mese.

La gestione quotidiana delle spese è semplificata grazie alla possibilità di operare da computer e smartphone, con un conto completamente digitale e sicuro. I prelievi di contante con carta di debito sono gratuiti in Italia e in Europa, e lo stesso vale per i bonifici SEPA fino a 50.000 euro, i MAV, i RAV, gli F24 e le ricariche telefoniche tramite il Servizio Clienti.

La promozione attuale è di quelle difficili da ignorare: se apri il Conto Arancio, otterrai il 5% di interesse per 12 mesi sulle somme depositate. I requisiti sono semplici: attivare il conto corrente e il conto deposito tramite bonifico entro l’11 maggio e accreditare lo stipendio entro il 31 agosto.

L’apertura dei conti è rapida e completamente online, facilitata dall’uso dello SPID. Con ING, la gestione del tuo denaro diventa più redditizia e meno onerosa, permettendoti di massimizzare i tuoi risparmi con interessi al 5% annuo lordo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.