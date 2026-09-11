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Interessi al 4% per 6 mesi sul conto deposito di Banca Mediolanum

Mediolanum Time Deposit è il conto deposito di Banca Mediolanum che propone il 4% annuo lordo per sei mesi sulle somme vincolate.
Interessi al 4% per 6 mesi sul conto deposito di Banca Mediolanum
Mediolanum Time Deposit è il conto deposito di Banca Mediolanum che propone il 4% annuo lordo per sei mesi sulle somme vincolate.
Federico Pisanu
Pubblicato il 11 set 2026
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Mediolanum Time Deposit, il conto deposito a tempo di Banca Mediolanum, è protagonista di una nuova promozione che consente di ricevere il 4% annuo lordo sui depositi a sei mesi. Per prima cosa occorre aprire un nuovo conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, dopodiché richiedere la costituzione di un deposito a tempo entro il 6 novembre e, infine, accreditare lo stipendio sul nuovo conto entro 1 settimana prima che il conto deposito scada. Il tasso è fisso e garantito per l’intera durata del deposito, con un vincolo minimo di 100 euro e uno massimo pari a 500.000 euro.

Pagina offerta Banca Mediolanum

mediolanum time deposit offerta

Come detto nell’introduzione, per ottenere il 4% annuo lordo con Mediolanum Time Deposit è necessario prima aprire un conto corrente SelfyConto. Anche quest’ultimo offre diversi vantaggi ai suoi clienti, su tutti il canone gratuito per i primi dodici mesi e fino a 30 anni per gli under 30.

Al termine del periodo promozionale il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità comunque di azzerarlo tramite l’accredito del proprio stipendio oppure una spesa mensile con la carta di debito associata al nuovo conto pari a 500 euro al mese.

Ci sono poi numerosi servizi gratuiti inclusi nel canone, tra cui l’invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei, l’addebito delle utenze, l’assistenza via chat e il supporto del Selfy Assistant, figura che aiuta i clienti dei prodotti Banca Mediolanum a gestire al meglio le proprie finanze per eventuali nuovi progetti o investimenti. A tutto questo, infine, si aggiungono i prelievi gratuiti in Italia e negli altri Paesi Ue.

Pagina offerta Banca Mediolanum

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Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.

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