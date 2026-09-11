Interessi al 4% per 6 mesi sul conto deposito di Banca Mediolanum

Mediolanum Time Deposit, il conto deposito a tempo di Banca Mediolanum, è protagonista di una nuova promozione che consente di ricevere il 4% annuo lordo sui depositi a sei mesi. Per prima cosa occorre aprire un nuovo conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, dopodiché richiedere la costituzione di un deposito a tempo entro il 6 novembre e, infine, accreditare lo stipendio sul nuovo conto entro 1 settimana prima che il conto deposito scada. Il tasso è fisso e garantito per l’intera durata del deposito, con un vincolo minimo di 100 euro e uno massimo pari a 500.000 euro.
Come detto nell’introduzione, per ottenere il 4% annuo lordo con Mediolanum Time Deposit è necessario prima aprire un conto corrente SelfyConto. Anche quest’ultimo offre diversi vantaggi ai suoi clienti, su tutti il canone gratuito per i primi dodici mesi e fino a 30 anni per gli under 30.
Al termine del periodo promozionale il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità comunque di azzerarlo tramite l’accredito del proprio stipendio oppure una spesa mensile con la carta di debito associata al nuovo conto pari a 500 euro al mese.
Ci sono poi numerosi servizi gratuiti inclusi nel canone, tra cui l’invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei, l’addebito delle utenze, l’assistenza via chat e il supporto del Selfy Assistant, figura che aiuta i clienti dei prodotti Banca Mediolanum a gestire al meglio le proprie finanze per eventuali nuovi progetti o investimenti. A tutto questo, infine, si aggiungono i prelievi gratuiti in Italia e negli altri Paesi Ue.
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