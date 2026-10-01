Interessi al 4% per 6 mesi e molto altro: il conto di Banca Mediolanum è in promo

SelfyConto di Banca Mediolanum è una delle opzioni più interessanti per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto online ad ottobre. Con la nuova promozione, infatti, il conto della banca milanese mette a disposizione interessi al 4% per i primi 6 mesi, con possibilità di svincolo della liquidità depositata in qualsiasi momento e senza la perdita degli interessi accumulati. In aggiunta, il canone è zero per il primo anno (e a tempo indeterminato per gli Under 30) e ci sono prelievi e bonifici gratis. Per sfruttare la promo basta raggiungere il sito ufficiale di Banca Mediolanum, qui di sotto.

Perché scegliere SelfyConto

Con SelfyConto è possibile accedere a un conto ricco di vantaggi. Si tratta di un conto online con canone di 3,75 euro al mese. Per i primi 12 mesi, però, il canone è azzerato. Per i clienti Under 30, invece, il canone è sempre azzerato.

In aggiunta, al conto è abbinata la carta di debito (a canone zero per 12 mesi, poi 10 euro all'anno) utilizzabile anche per prelievi gratis in area euro, senza alcun limite di importo.

Ci sono anche bonifici senza commissioni ed è possibile richiedere la carta di credito, con canone zero per un anno e poi con un costo di 20 euro all'anno. I clienti che scelgono Mediolanum hanno la possibilità di sfruttare anche il conto titoli per investire in azioni, titoli di Stato, ETF e altri prodotti finanziari.

La promo di ottobre garantisce, inoltre, interessi al 4% per i primi 6 mesi dall'apertura del conto. Si tratta di un modo semplice ed efficace per poter incrementare il valore della propria liquidità in sicurezza. Il denaro deposito è sempre svincolabile, senza la perdita del capitale depositato.

Per sfruttare la promo basta seguire il link qui di sotto e completare una breve procedura di apertura online.

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Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.