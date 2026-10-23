Interessi al 4% per 6 mesi con la promo di Banca Mediolanum: ecco come funziona

SelfyConto di Banca Mediolanum è l'opzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. Tra le caratteristiche del prodotto troviamo il canone azzerato per un anno (o a tempo indeterminato per gli Under 30) oltre a prelievi e bonifici gratis.

In aggiunta, è possibile accedere a Mediolanum Time Deposit, ottenendo interessi al 4% per i primi 6 mesi, con l'accredito dello stipendio. Il deposito è svincolabile senza la perdita di interessi maturati.

Per richiedere la promozione basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile dal box qui di sotto, e poi seguire una veloce procedura di apertura online. La promo è valida solo per un breve periodo.

Le caratteristiche del conto corrente

Con SelfyConto è possibile sfruttare un conto online con canone di 3,75 euro al mese che viene azzerato per un anno per tutti i nuovi clienti. Per gli Under 30, inoltre, il canone è azzerato a tempo indeterminato.

Ad affiancare il conto c'è la carta di debito con canone zero per un anno, poi 10 euro all'anno, e prelievi gratis. I clienti della banca possono sfruttare anche i bonifici senza commissioni e hanno la possibilità di richiedere la carta di credito, con canone zero per un anno, poi 20 euro all'anno.

La promozione in corso permette di attivare Mediolanum Time Deposit per ottenere interessi al 4% per 6 mesi (tasso annuo lordo) con l'accredito dello stipendio. Il deposito remunerato è valido fino a 500.000 euro e permette lo svincolo in qualsiasi momento, senza la perdita degli interessi accumulati.

Per sfruttare subito l'offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura online, in grado di garantire un'apertura rapida del conto e la possibilità di sfruttare subito i vantaggi inclusi. La promo sarà valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.