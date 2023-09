Interessi al 4% e canone zero da Banca Mediolanum con SelfyConto

Scopri il conto corrente SelfyConto di Banca Mediolanum. Con un tasso di interesse annuo lordo del 4% sui fondi vincolati per sei mesi, basta accreditare il tuo stipendio per ottenerlo. Attivalo online e vincola somme a partire da 100 euro.

SelfyConto: ecco l’offerta nei dettagli

Il conto corrente SelfyConto offre ai giovani under 30 un'opzione gratuita per il primo anno dall'attivazione, senza spese nascoste.

Trascorsi i 12 mesi di promo, il canone di tenuta del conto pari a 3,75 € al mese verrà ripristinato, ad eccezion fatta per chi non ha ancora compiuto 30 anni.

Con SelfyConto ti semplifichi la vita finanziaria quotidiana. Puoi effettuare tante transazioni bancarie senza pagare commissioni extra.

Il conto dispone di un’ampia gamma di servizi top come prelievi gratis in tutta l'Eurozona, bonifici e pagamenti di bollette come F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, tutto senza spendere un centesimo.

E poi, la carta di debito è gratis e funziona sempre senza intoppi. Se invece vuoi una carta di credito, quella che viene offerta costa solo 12 euro all'anno.

La gestione di SelfyConto risulta essere un'operazione facile grazie all'App Mediolanum e all’home banking.

L’app consente di accedere con facilità a ogni servizio bancario dal tuo smartphone, ovunque sei, mediante un semplice tocco.

La piattaforma offre una vasta gamma di servizi in grado di soddisfare differenti esigenze. Tra questi, c’è SelfyCredit Instant, con cui puoi richiedere rapidamente un prestito personale tramite l'app Mediolanum.

SelfyShop è un servizio che permette agli utenti di acquistare prodotti tramite l'app e con cui puoi richiedere un prestito privo di interessi scegliendo tra i prodotti a disposizione sul catalogo.

