Inter-River Plate in streaming dall'estero: come vederla senza blocchi

Sarà la notte della verità per l'Inter di Chivu: giovedì 26 giugno, alle ore 3 italiane, i nerazzurri affrontano il River Plate al Lumen Field di Seattle. In palio c'è l’accesso agli ottavi del Mondiale per Club.

Mondiale per Club 2025: guarda Inter-River Plate in diretta anche dall'estero

La situazione nel gruppo E è più aperta che mai: Inter e River guidano con 4 punti, ma un pareggio potrebbe non bastare. Dietro di loro, il Monterrey (2 punti) spera nel colpaccio contro gli Urawa Reds, già fuori dai giochi. Per non perderti Inter-River Plate, ti basta registrarti su DAZN, dove la partita è trasmessa gratis in chiaro, oppure optare per la Premium Experience con qualità HDR e audio Dolby.

Se sei fuori dall'Italia, nessun problema:

Tra i titolari dell’Inter torna Dumfries, mentre in attacco ci sarà il giovane Esposito al fianco di Lautaro. Emergenza a centrocampo invece per il River. Il pronostico pende verso i nerazzurri, ma la storia recente consiglia prudenza contro le sudamericane. Una partita da non perdere, ovunque tu sia.

