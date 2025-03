Inter - Monza: orario, dove vederla in TV e probabili formazioni

Tra i principali match in programma per il prossimo turno di Serie A troviamo Inter - Monza. Si tratta di un vero e proprio testa coda, con entrambe le squadre che hanno bisogno di una vittoria per poter continuare la rincorsa ai rispettivi obiettivi.

Chiaramente, la favorita assoluta della partita è l'Inter che, dopo il pareggio con il Napoli e la vittoria in Champions League, cercherà di conquistare i tre punti, magari chiudendo il match già nel primo tempo. Il Monza, invece, ha enorme bisogno di punti per riavvicinare la zona salvezza, ora distante 9 lunghezze.

Per vedere Inter - Monza in diretta streaming basta fare affidamento a DAZN. Per chi non ha un abbonamento attivo, naturalmente, è possibile sottoscriverne subito uno, con un costo a partire da 34,99 euro al mese. Una volta attivato il piano è possibile accedere subito a tutti i contenuti, compresa la partita in diretta.

In sconto ci sono anche i piani annuali: la versione Standard ha un costo di 259 euro (invece di 359 euro) mentre il piano Plus costa 399 euro (invece di 599 euro). Questi piani sono attivabili anche con pagamento in 3 rate senza con PayPal o Klarna. Per accedere alla piattaforma e attivare una nuova offerta basta raggiungere il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.

Inter - Monza: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

Inter (3-5-2) : Martinez; Acerbi, De Vrij, Bisseck; Bastoni, Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi, Dumfries; Arnautovic, Lautaro.

: Martinez; Acerbi, De Vrij, Bisseck; Bastoni, Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi, Dumfries; Arnautovic, Lautaro. Monza (3-5-2): Turati; Palacios, Izzo, D'Ambrosio; Kyriakopoulos, Zeroli, Bianco, Pedro Pereira, Birindelli; Dany Mota, Keita Balde.

Il calcio di inizio è fissato per le 20:45 di sabato 8 marzo con diretta streaming su DAZN. Per accedere alla piattaforma e guardare la partita in streaming basta premere sul box qui di sotto. Chi non ha un abbonamento può attivarne uno subito, anche sfruttando la promo sul piano annuale proposto a 259 euro.

Fonte immagine copertina: DAZN

