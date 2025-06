Inter-Monterrey in streaming anche dall'estero: ecco come vederla

La notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno si accende di calcio internazionale: l'Inter debutta contro il Monterrey nella prima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club. Il match, trasmesso in diretta streaming gratuita su DAZN, inizierà alle ore 3:00 italiane.

Basta creare un account gratuito per vedere Monterrey-Inter in Italia. Ma se ti trovi all'estero, c'è un modo semplice per aggirare le restrizioni geografiche: attivare una VPN affidabile come NordVPN, che oggi è in offerta con il 72% di sconto sul piano biennale (da 3,39€/mese), più 10 GB di traffico dati eSIM Saily inclusi – utili se non hai una rete Wi-Fi.

Come guardare Monterrey-Inter fuori dall'Italia: la guida passo passo

Per vedere Monterrey-Inter dall'estero, è sufficiente combinare due strumenti:

Un account gratuito su DAZN, attivabile in pochi minuti direttamente dal sito ufficiale; Una VPN come NordVPN, che consente di simulare una connessione dall’Italia e accedere così alla diretta gratuita.

Dopo aver effettuato l'iscrizione, basta scaricare l'app di NordVPN su smartphone, tablet o PC, accedere con le credenziali del tuo piano attivo e selezionare un server italiano per simulare la tua posizione geografica.

A questo punto, vai su DAZN e avvia la diretta della partita. La VPN sbloccherà lo streaming, rimuovendo ogni limitazione legata alla posizione. Un'ottima soluzione anche per altri eventi o per seguire tutte le partite del Mondiale per Club in viaggio.

L'appuntamento è fissato alle 3:00 italiane del 18 giugno: Inter contro Monterrey, gratis su DAZN, anche fuori dall’Italia con NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.