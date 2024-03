Intel rilascia fix per BDSO di Windows 11 causati dal driver Wi-Fi

Intel ha confermato che un recente problema che causava l'arresto anomalo di Windows 11 con una schermata blu della morte (BSOD) riguardava un problema con il suo driver Wi-Fi. Fortunatamente, Intel ha già provveduto al rilascio una correzione per risolvere questo problema. Inoltre, Intel ha pubblicato la versione Bluetooth 23.30 con correzioni di stabilità. Per il Wi-Fi, la versione del driver Intel WLAN 23.30 apporta numerosi miglioramenti significativi. Ad esempio, l'installazione dell'aggiornamento Wi-Fi di febbraio 2024 dovrebbe correggere l'errore Blue Screen of Death causato dall'adattatore wireless. Come riportato da Intel, il nuovo driver Wi-Fi migliora la qualità del servizio (QoS) per dare priorità al traffico Internet in modo efficace. L’azienda ha anche apportato modifiche nascoste per migliorare la latenza di rete, il che può essere particolarmente utile durante i giochi.

Intel: gli altri problemi risolti con l’aggiornamento al driver Wi-Fi e Bluetooth

Recentemente, alcuni utenti avevano segnalato diversi problemi con i driver wireless , inclusi gli errori Windows System Event ID 5002. Questo problema danneggiava gli adattatori wireless, con Windows 11 che mostrava un punto esclamativo giallo in Gestione dispositivi. Gli utenti hanno anche segnalato problemi nel trovare reti Wi-Fi o nel connettere monitor tramite Miracast. Per fortuna, la versione Wi-Fi 23.30 ha risolto questi bug insieme ad altri problemi minori che potrebbero influire sulle prestazioni, sulla stabilità o su altre funzionalità specifiche del fornitore. Come accennato in precedenza, è stato rilasciato nuovo aggiornamento per gli utenti con adattatori Bluetooth di Intel. La nuova versione Intel Bluetooth 23.30 migliora la stabilità del dispositivo, soprattutto dopo aver riattivato il PC dalla modalità di sospensione o sospensione. Offre inoltre una migliore connettività per gli utenti con un secondo controller di gioco, come Dual Sense, garantendo un'esperienza di gioco più fluida.

Questi aggiornamenti in genere vengono rilasciati tramite Windows Update. Tuttavia, chi non desidera attendere, può aggiornare i driver scaricando le nuove versioni tramite il tool Driver and Support Assistant (iDSA) di Intel. Il processo per aggiornare le unità utilizzando iDSA è abbastanza semplice. Basta accedere al sito web di Intel e scaricare Driver and Support Assistant. Una volta installata l’app, basterà verificare la presenza degli aggiornamenti (di solito ciò viene eseguito in background). Se presente, l’update verrà scaricato e aggiornato. In caso di problemi Intel permette sempre di ripristinare l'aggiornamento alla versione precedente utilizzando Gestione dispositivi.