Intel punta a dominare l'AI con i nuovi processori Xeon 6

Intel ha annunciato la nuova serie di processori Intel Xeon 6700/6500 con P-core e due nuove linee di prodotti per controller Ethernet e adattatori di rete. L'obiettivo dell’azienda è quello farsi avanti nei data center, supportando i carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale. Una delle caratteristiche principali di questi processori con P-core è che offrono prestazioni fino a 2 volte superiori per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale. Secondo l'azienda, la serie Xeon 6700/6500 con P-core è ideale per i data center perché bilancia prestazioni ed efficienza energetica. Oltre ad offrire prestazioni fino a 2 volte superiori sui carichi di lavoro di intelligenza artificiale, secondo Intel, questi processori sono circa 1,4 volte migliori in termini di prestazioni rispetto all'ultima generazione su un'ampia gamma di carichi di lavoro.

Intel Xeon 6: prestazioni 1,6 volte superiori nell'inferenza AI sul chip

La gamma Xeon 6 funziona bene anche come CPU di base per i sistemi AI. Questa si abbina "eccezionalmente bene" a una GPU come CPU del nodo host. Rispetto ai processori AMD EPYC di quinta generazione, lo Xeon 6 offre prestazioni 1,6 volte superiori nell'inferenza AI sul chip, utilizzando un terzo dei core. Intel ha anche affermato che il suo processore sblocca una notevole efficienza in termini di prestazioni per watt, con possibili risparmi fino al 68% nei costi complessivi di proprietà.

Le due nuove linee di prodotti per controller Ethernet e adattatori di rete menzionate in precedenza includono i controller e adattatori di rete Intel Ethernet E830 e Intel Ethernet E610. La linea E830 offre una larghezza di banda fino a 200GbE, configurazioni di porte flessibili e avanzate capacità di misurazione del tempo, tra cui la Misurazione del Tempo di Precisione (PTM). Si concentra su prestazioni e funzionalità di sicurezza avanzate. Nel frattempo, la linea E610 offre connettività 10GBASET ottimizzata per le operazioni del piano di controllo. Vanta efficienza energetica, facilità di gestione e robuste funzionalità di sicurezza per semplificare l'amministrazione e garantire la massima integrità della rete. Combinando i prodotti annunciati, Intel afferma che le aziende saranno in una posizione favorevole per "accelerare l'innovazione e ottenere un vantaggio competitivo".