Intel Nova Lake-S: la nuova generazione di CPU promette un balzo di prestazioni

Secondo un documento recentemente trapelato, i nuovi processori Intel offriranno un incremento del 10% nelle prestazioni single-thread e una crescita impressionante del 60% nelle prestazioni multitasking.

Caratteristiche dei modelli

Il modello di punta della serie, Core Ultra 9, potrebbe distinguersi per una configurazione multi-core rivoluzionaria: 16 core ad alte prestazioni (P-core), 32 core ad alta efficienza (E-core) e 4 core LP-E ottimizzati per un consumo energetico ridotto. Questo design segna un cambiamento radicale, con Intel che abbandona il Simultaneous Multi-Threading (SMT) in favore di un numero elevato di core fisici, garantendo così una potenza di elaborazione senza precedenti.

Supporto a tecnologie di ultima generazione

Un aspetto cruciale della nuova piattaforma è il supporto a tecnologie di ultima generazione. Tra queste spicca la compatibilità con memorie DDR5-8000, che assicurano velocità e larghezza di banda superiori. Inoltre, i processori integrano 32 linee PCIe 5.0 e 16 linee PCIe 4.0 aggiuntive, fornendo una connettività avanzata per dispositivi e periferiche. Tutto questo sarà implementato su un nuovo socket, noto internamente come "1954".

Nuove microarchitetture

Per supportare queste innovazioni, Intel ha sviluppato due nuove microarchitetture: "Coyote Cove" per i core ad alte prestazioni e "Arctic Wolf" per quelli ad alta efficienza. Si vocifera anche l’introduzione di una cache di grandi dimensioni, simile alla 3D V-Cache di AMD, e la possibile implementazione di una cache L4, che potrebbe migliorare ulteriormente la gestione dei dati.

Manca l'ufficialità

Nonostante l’assenza di comunicazioni ufficiali riguardo specifiche tecniche dettagliate, benchmark o date di lancio, il documento trapelato appare autentico per formato e contenuti. Se confermati, questi miglioramenti potrebbero rappresentare per Intel un’occasione unica per recuperare terreno nel segmento gaming, attualmente dominato da AMD grazie alla sua tecnologia 3D V-Cache.

La competizione tra i due giganti promette di portare benefici tangibili agli utenti finali, con processori sempre più potenti ed efficienti. Con il possibile lancio di Intel Nova Lake-S, l’azienda di Santa Clara punta a ridefinire il futuro delle CPU desktop.