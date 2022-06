Intel Media Driver: aggiunto il supporto alle librerie Vulkan

Il team di sviluppatori Intel ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento degli Intel Media Driver, ovvero quel set di driver e librerie open source dedicate all'accelerazione grafica 3D delle GPU (Graphics Processing Unit) integrante nei SoC (System on a Chip) e nelle CPU (Central Processing Unit) presenti sui diversi notebook e PC desktop commercializzati con l'hardware realizzato dalla società statunitense. Nelle distribuzioni Linux gli Intel Media Driver vengono usati in accoppiata con le VA-API (Video Acceleration API) oppure con le più recenti oneVPL, le librerie dedicate alla serie di schede video presenti nei processori Tiger Lake, Alder Lake e nei futuri Raptor Lake.

Questi driver hanno ricevuto un sostanziale upgrade che consente un miglioramento notevole delle prestazioni. Tale boost delle performance è stato realizzato con l'implementazione del supporto alle API (Application Programming Interface) open source Vulkan, ovvero il progetto erede delle più note OpenGL.

Questa interfaccia di basso livello multi-piattaforma permette alte prestazioni per applicazioni di grafica 3D in tempo reale, come ad esempio i videogiochi oppure i media interattivi, su tutte le piattaforme supportate. Oltretutto garantisce prestazioni più elevate, in svariati contesti, ed un minore sovraccarico hardware rispetto alle alternative presenti nel mercato.

Durante le precedenti settimane i mantainer Intel del codice dei Media Driver hanno proposto vari commint all'interno del ramo di sviluppo del progetto. Tra le varie patch è presente anche quella che abilita il supporto al Vulkan Video Decoding ed all'HEVC/AVC decode. Tuttavia non si hanno ancora notizie certe per quanto riguarda l'inclusione delle Vulkan extension dedicate alle operazioni dei deconding con i codec open source VP9 e AV1, ovvero quelli maggiormente utilizzati in ambito web per lo streaming di contenuti multimediali in alta definizione. Questo aggiornamenti dovrebbe arrivare a breve tramite il tool di Intel oppure tramite un update eseguito dal gestore di pacchetti della distribuzione.