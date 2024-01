Intel crea società di software GenAI focalizzata sulle imprese

Intel, azienda statunitense specializzata nella produzione di chip, è intenzionata a compiere passi più grandi nel mercato dei basati sull’intelligenza artificiale. Per raggiungere il suo scopo, ha deciso di creare una nuova società di piattaforme con il sostegno di DigitalBridge. Si tratta di un asset manager e investitore con sede a Boca Raton in Florida. Chiamata Articul8 AI (abbreviazione di “Articulate AI”), la nuova entità si basa su un proof of concept frutto di una collaborazione di Intel con il Boston Consulting Group (BCG) all'inizio dello scorso maggio. L’agenzia di stampa Reuters riferisce che Intel, utilizzando il proprio hardware e una combinazione di software open source e di provenienza interna, ha creato un sistema di intelligenza artificiale generativa in grado di leggere testo e immagini, eseguiti all'interno dei data center del BCG per soddisfare i requisiti di sicurezza del gruppo.

Intel: la nuova piattaforma si adatta a qualsiasi tipo di impresa

Intel lavora al suo progetto da circa due anni. Tuttavia, secondo il sito web CRN, più recentemente è stato messo a punto per gli usi specifici del BCG. Inizialmente, BCG era l'unico fornitore e cliente del sistema. Negli ultimi mesi, tuttavia, Intel ha lavorato per adattare la piattaforma ad altre aziende. Queste riguardano: servizi finanziari, aerospaziali, semiconduttori, telecomunicazioni e ad altri settori che “richiedono elevati livelli di sicurezza e conoscenze specialistiche del settore”. Come rivelato da un portavoce di Intel ai colleghi di TechCrunch: “il software AI gen di Articul8 è stato costruito da zero per soddisfare le esigenze delle imprese ed è ottimizzato per velocità di implementazione, scalabilità, sicurezza e sostenibilità, compresi i costi. La piattaforma offre funzionalità AI che mantengono i dati dei clienti, la formazione e l’inferenza all’interno del perimetro di sicurezza aziendale. Questa offre inoltre ai clienti la scelta tra cloud, on-premise o implementazione ibrida”.

A capo del nuovo progetto vi sarà Arun Subramaniyan, ex vicepresidente e direttore generale del data center e del gruppo AI di Intel. Il resto del team Articul8 comprenderà anche ex dipendenti Intel. La società statunitense manterrà inoltre una partecipazione non divulgata nell'azienda. Oltre a Intel e DigitalBridge, società quotata in borsa e uno dei principali investitori nei data center, gli investitori di Articul8 includono Fin Capital, Mindset Ventures, Communitas Capital, GiantLeap Capital, GS Futures e Zain Group.