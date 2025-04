Intel Core i9, 32GB di RAM e SSD da 1TB: il Mini PC GEEKOM Mini IT12 è una BOMBA

Se stai cercando un mini PC potente, versatile e con un rapporto qualità-prezzo straordinario, il GEEKOM Mini IT12 è sicuramente ciò di cui hai bisogno. Questo gioiello tecnologico è una scelta ideale per chi desidera performance elevate in un formato compatto e portatile.

Prestazioni da top di gamma in un design ultracompatto

Con il GEEKOM Mini IT12, ogni operazione diventa un gioco da ragazzi. Al suo interno batte un processore Intel Core i9 di dodicesima generazione, con 14 core e 20 thread, capace di raggiungere una frequenza turbo di 5 GHz. Questo significa che potrai gestire con facilità attività complesse come multitasking professionale, gaming o editing multimediale. Inoltre, la RAM DDR4 da 32 GB, espandibile fino a 64 GB, garantisce una velocità di elaborazione superiore del 20% rispetto agli standard precedenti.

Non è solo potente, ma anche incredibilmente veloce grazie al suo SSD PCIe Gen4 da 1 TB, che offre trasferimenti dati fino al 40% più rapidi rispetto alla generazione precedente. Hai bisogno di più spazio? Nessun problema: è possibile aggiungere un'unità SSD SATA M.2 2242 fino a 1 TB.

La GPU integrata Intel Iris Xe consente di collegare fino a quattro monitor contemporaneamente, supportando risoluzioni 4K e persino 8K. Con due porte USB4.0 compatibili con DisplayPort 1.4 e due porte HDMI 2.0, questo mini PC è perfetto per chi lavora con grafica avanzata o desidera un'esperienza di intrattenimento senza compromessi.

Un sistema operativo versatile e una garanzia affidabile

Il GEEKOM Mini IT12 non lascia nulla al caso nemmeno in termini di connettività. È dotato di WiFi 6E, che supporta bande ultraveloci da 2.5G, 5G e 6G, e di una porta Ethernet da 2,5 Gigabit per connessioni cablate stabili e performanti. Il Bluetooth 5.2 permette inoltre di collegare facilmente periferiche wireless, rendendolo perfetto per qualsiasi configurazione.

Preinstallato con Windows 11 Pro, il Mini IT12 supporta anche Windows 10 Pro e diverse distribuzioni Linux, offrendo la massima flessibilità per adattarsi alle tue esigenze. E con una garanzia limitata di 3 anni e supporto clienti a vita, puoi acquistare con la tranquillità di avere un prodotto affidabile e di alta qualità.

Nonostante le sue incredibili capacità, il GEEKOM Mini IT12 è sorprendentemente compatto, con dimensioni di appena 17,58 x 13,39 x 22,71 cm e un peso di soli 1,72 kg. Questo lo rende facilmente trasportabile e perfetto per qualsiasi ambiente, sia lavorativo che domestico.

Non perdere l'occasione di scoprire tutto il potenziale del GEEKOM Mini IT12 ora su Amazon a 664,05 euro, applicando il coupon in pagina. Con il suo mix di potenza, versatilità e compattezza, è il compagno ideale per professionisti, creativi e appassionati di tecnologia.

